Vozilo trčilo v 33-letnega pešca, ta je zaradi poškodb umrl

Sinoči se je na regionalni cesti Podmilj–Trojane zgodila prometna nesreča, v kateri vozilo trčilo v pešca, ki je zaradi poškodb izgubil življenje. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so nekaj pred 19. uro prejeli več klicev o neosvetljenem pešcu na vozišču regionalne ceste med Trojanami in Blagovico, kmalu zatem pa so bili obveščeni še o trčenju v pešca.

Na kraju nesreče so ugotovili, da je 54-letna voznica osebnega vozila trčila v pešca, ki se je neosvetljen nahajal na vozišču. Triintridesetletni pešec je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl.

Ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležili tudi preiskovalna sodnica in državna tožilka, cesta na tem odseku pa je bila za promet ponovno odprta okoli 1. ure, so še navedli na policiji.

Kot je objavila uprava za zaščito in reševanje, so gasilci iz Domžal, Blagovice in Trojan zavarovali kraj dogodka ter nudili pomoč policiji in reševalcem nujne medicinske pomoči.