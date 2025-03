Vrstnika postrigli in zabadali s svinčnikom

V nadaljevanju preberite:

Deček z avtizmom, ki obiskuje Osnovno šolo IV Murska Sobota,­ se je nedavno s šolskega avtobusa vrnil domov okrvavljen. V urgentnem centru murskosoboš­ke bolnišnice so po njegovih rokah in stegnih našteli okoli 30 ran. Pred časom so mu sovrstniki iz te šole s prilagojenim programom­ na avtobusu s škarjami postrigli lase. Njegova mama je dogajanje prijavila policiji.

Ko je po zadnjem dogodku govorila s šoferjem avtobusa, je ta na sedežih našel več ošiljenih svinčnikov. Ker njen otrok ne govori in redko izraža čustva, kot je denimo strah, se boji, da je nasilnih dogodkov zato več.