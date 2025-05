Kakšne so odgovornosti skrbnika in kdaj pes velja za nevarnega

Predpis, ki ureja odgovornost lastnikov psov, je zakon o zaščiti živali. Ta med drugim določa, da je skrbnik živali tisti, ki ima dolžnost, da z ustrezno vzgojo in šolanjem ter drugimi ukrepi zagotovi, da hišni ljubljenec ni nevaren za okolico. Če ne poskrbi za to, mu grozi globa od 200 do 400 evrov, če gre za ljubljenca, ki ima odločbo nevarnega psa, je kazen še višja in znaša od 800 do 1200 evrov.

Če pes z ugrizom povzroči smrt človeka ali je bil udeležen pri povzročitvi smrti ali hude telesne poškodbe, veterinar z ustno odločbo (zaradi splošne nevarnosti in za izvedbo testiranja na steklino) odvzame psa in odredi takojšnjo namestitev v izolatorij pristojne veterinarske organizacije.

Veterinar lahko v tem primeru odredi usmrtitev psa.

Odločbo, da je pes nevaren, izda uradni veterinar

Zakon o zaščiti živali v 11. a členu podaja opredelitev nevarnega psa. To je tisti, ki ogroža okolico zaradi svoje neobvladljivosti ali kaže napadalno vedenje do človeka ali je ugriznil človeka oziroma žival.

Ne glede na to se za nevarne ne štejejo: službeni psi državni organov, katerih ugriz je posledica izvajanja službene dolžnosti, pastirski psi, katerih ugriz se zgodi v času varovanja črede na ograjenem in označenem pašniku ali na neograjenem pašniku, če sta na njem prisotna pastir ali pastirski pes.

Izjemo predstavljajo tudi psi, katerih ugriz je posledica nedovoljenega vstopa osebe v objekt ali na ograjeno zemljišče, ki je na vhodu označeno z opozorilnim znakom; psi, katerih ugriz je posledica ravnanja z njimi med veterinarskimi posegi, in psi, ki še niso dopolnili šest mesecev in so v tem obdobju ugriznili enkrat.

Odločbo, da je pes nevaren, izda uradni veterinar v inšpekcijskem postopku. Takšen pes je nato kot nevaren vpisan tudi v centralni register živali. Pridobitev omenjenega statusa prinaša skrbnikom nevarnih psov dodatne obveznosti. Takšni psi morajo biti na povodcu in opremljeni z nagobčnikom, zaprti v pesjaku ali objektu, ograjeni v prostoru z ograjo, visoko najmanj 1,8 metra, ki je na vhodu označena z opozorilnim znakom.

Prav tako skrbniku ni dovoljeno zaupati nevarnega psa v vodenje osebam, mlajšim od 16 let; globa v tem primeru znaša od 400 do 800 evrov.