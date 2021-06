Za grozljivo smrt gozdnega moža tožilstvo bremeni četverico

V nadaljevanju preberite:

»Življenje so mu vzeli iz koristoljubja. Ko jih je zalotil, so ga z neznanim trdim topim predmetom z zelo veliko silo udarili v desno in levo lice. Ko je padel na tla, so ga z zelo veliko silo na neznan način udarili v desno stran prsnega koša in ga dvakrat udarili v sprednji del levega stegna ter v predel levega kolka, nato so mu z vrvjo zvezali noge in roke ter jih povezali na hrbtu,« je zapisano v obtožbi enega najkrutejših zločinov v zadnjem času pri nas, umora Stanislava Knafla.