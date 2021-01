Za pičlih 1272 evrov bo sedel 45 mesecev

V nadaljevanju preberite:

Krčevito in z vsemi sredstvi, tudi nedovoljenimi in nedopustnimi, se je 33-letni Damjan Jerebic otepal obtožb, da je predlanskega decembra v Trnovski vasi oropal poslovalnico Pošte Slovenije. Ni mu uspelo, ptujsko sodišče ga je obsodilo na 45 mesecev zapora, in to za pičlih 1272 evrov izplena. A preiskovalci so med sojenjem zbrali še dovolj dokazov, da so trdno prepričani, da je Jerebic na skoraj enak način ravnal tudi nekaj dni prej na pošti v Veržeju.