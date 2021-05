Zagorela peč v mariborski livarni

V torek zjutraj je zagorelo v podjetju Mariborska livarna Maribor (MLM), kjer se je vnela livarska peč. Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, so že pred prihodom gasilcev zaposleni z gasilniki delno pogasili požar, mariborski poklicni gasilci pa so s termovizijsko kamero preventivno pregledali objekt ter prezračili prostore.



Na Policijski upravi Maribor so pojasnili, da je zagorel stroj za tlačno litje, kljub hitremu posredovanju pa je na stroju po prvih ocenah nastalo za kar 150.000 evrov gmotne škode. Požar sta pogasila zaposlena delavca, v njem pa ni bil nihče poškodovan.

Proizvodnja ne bo preveč ovirana

Policisti so v preiskavi ugotovili, da je požar nastal, ker je talina iz zbiralnika, kjer vstopi v stroj, prešla prek žlebov do stroja, to pa je povzročilo požar na električnih vodnikih. O svojih ugotovitvah bodo podali poročilo pristojnemu tožilstvu.



Kot je povedal predsednik uprave MLM Davor Šenija, je požar delno poškodoval nekaj opreme, predvsem kablov, na srečo pa se nikomur ni nič zgodilo. »Stroj bomo obnovili. Ko dobimo rezervne dele, ga bomo popravili v tednu dni,« je povedal Šenija in dodal, da to ne bo preveč oviralo njihove proizvodnje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji