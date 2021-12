Zaletel se je v policijsko vozilo

Policisti imajo v teh dneh polne roke dela z vozniki, ki vozijo pod vplivom alkohola in drugih substanc in ob tem počnejo razne neumnosti. Več jih je v teh dneh končalo v policijskem pridržanju.

V nedeljo popoldne so na območju Murske Sobote ustavljali 24-letnega voznika, ki je ogrožal sebe in druge. Na znake policistov ni ustavil, temveč je s pospešeno vožnjo večkrat zapeljal skozi rdečo luč in vozil po nasprotnem voznem pasu. »V naselju Polana so policisti uporabili stinger, pred katerim se je voznik ustavil in zapeljal vzvratno ter trčil v službeno vozilo policije,« je sporočila Suzana Rauš, tiskovna predstavnica policijske uprave v Murski Soboti. Voznika so obvladali z uporabo prisilnih sredstev. Med postopkom so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja in da vozi tehnično neustrezno vozilo, na katerem so bile nameščene druge registrske tablice. »Vozilo so zasegli, hitri test pa je na kraju samem pokazal, da je voznik vozil pod vplivom prepovedanih drog. Odrejen je bil strokovni pregled,« je še dodala. Policisti so mu zaradi povzročitve prometne nesreče izdali plačilni nalog, zoper voznika pa bodo spisali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Nedostojno se je vedel

Policiste pa so v ponedeljek okoli 21.30 poklicali na pomoč iz okolice Krškega. Na dvorišče stanovanjske hiše se je s kombijem pripeljal moški in razbijal po vratih. Na podlagi opisa vozila so ga izsledili in ustavili na Libni. Med postopkom so ugotovili, da 31-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, vendar ga je odklonil. Izkazalo pa se je, da je, očitno zaradi alkohola, le po pomoti trkal na napačna vrata. »Med postopkom se je kršitelj nedostojno vedel do svojcev in ni upošteval ukazov policistov, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Kombi so mu zasegli, o zavrnitvi preizkusa z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče in mu zaradi kršitev javnega reda in miru izdali plačilni nalog,« je sporočila Alenka Drenik, tiskovna predstavnica PU Novo mesto.

Najvarneje je brez alkohola. FOTO: Generalna policijska uprava

Drenikova je poročala še o več pijanih voznikih. Tako so, denimo, okoli 22. ure v Dobruški vasi zaradi nezanesljive vožnje ustavili 35-letnega hrvaškega voznika peugeota 307 in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 1,37 miligrama alkohola. Vozil je brez vozniškega dovoljenja, zato so mu avto zasegli in ga do srečanja s sodnikom odpeljali v prostore za pridržanje. Avto so zasegli tudi 39-letniku, ki so ga ustavili nekaj po 20. uri na Otoški cesti v Novem mestu, saj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel miligram alkohola.

S policijske uprave Koper pa so poročali, da je ob 23.25 pri Tribanu 65-letna voznica zaradi neprilagojene hitrosti z osebnim avtomobilom zapeljala v jarek. Odrejeni preizkus alkoholiziranosti je pokazal rezultat 1,1 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. »Sledi obdolžilni predlog,« sporočajo policisti.