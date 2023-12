Zanikal je, da bi moril zaradi pohlepa

V nadaljevanju preberite:

Sodišče je 81-letnega Franca Šterbana iz Brestanice pri Krškem zaradi umora njegove žene Anice Hriberšek Šterban, s katero je živel desetletje, obsodilo na 15 let zapora, najnižjo predpisano kazen. »Senat je sicer tehtal zdravstveno stanje obtoženca in njegovo starost, a ne bi bilo pravično, da bi samo zato izrekli nižjo kazen od zagrožene,« je ob tem pojasnil sodnik Gojmir Pešec. Sodba še ni pravnomočna.

Šterban očitke, da ga je k umoru gnal pohlep po denarju, odločno zavrača: »Ne drži, da sem bil zelo navezan na materialne dobrine, saj sem sinu in hčerki kupil avto, dajal sem posojila, ki niso bila nikoli vrnjena, ni pa bilo prav, da so mi ukradli denar. Niti toliko niso mogli počakati, da bi umrl, potem bi tako ali tako dobili vse. Pri hiši sem bil kot hlapec. Delal sem pri sinu, delal pri hčerki, delal doma. Zmešalo se mi je od tega, 35 let sem garal, da sem nekaj prihranil, oni so me pa okradli.«