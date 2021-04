Zapis o Pirjevčevem »renegatstvu« je zaničevalen

V nadaljevanju preberite:

Zapis kolumnista dr. Boštjana M. Turka, ki je bil 13. junija 2011 objavljen v reviji Reporter v članku Referenti in renegati, o renegatstvu na račun zgodovinarja in zamejskega Slovenca dr. Jožeta Pirjevca, je po mnenju ustavnega sodišča žaljiv in napisan z namenom zaničevanja. A v oprostilno sodbo, ki jo je vrhovno sodišče izreklo Turku, ustavno sodišče ne sme posegati, temveč lahko izda le ugotovitveno odločbo.