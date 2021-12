Zapleti na sojenju za ugrabitev

Tudi po včerajšnji privedbi obtoženega Bojana Stanojevića na koprsko sodišče se dokazni postopek v sojenju zaradi ugrabitve pokojnega 35-letnega Danijela Božića ni začel. Obramba obtoženih je predlagala, da se narok prestavi zaradi seznanitve z novimi uradnimi zaznamki policije, proces pa otežuje tudi zdravstveno stanje Stanojevića.

Kot je včeraj po poročanju STA dejala sodnica Nataša Tomazini Tonejc, je bila na podlagi pregleda, ki ga je opravila medicinska sestra, sprejeta odločitev, da zdravstveno stanje Stanojevića ne onemogoča njegovega prihoda na sodišče. Ob tem je pojasnila, da včeraj v ambulanti zavoda za prestajanje kazni zapora ni bilo zdravnika, ki bi ga lahko natančneje pregledal.

Stanojević je navedel nekaj svojih zdravstvenih težav, sodnica pa je opozorila, da »vsako nelagodje še ne more biti razlog, da se narok preloži«. Nato je odredila daljši premor, preden je sprejela odločitev o tem, ali narok sploh opraviti. Že dopoldne pa je postalo jasno, da bo sodišče odpovedalo zaslišanje dveh vabljenih prič.

Obramba trojice obtoženih je opozorila še na nove dokaze oziroma uradne zaznamke policije, ki so prišli v spis in s katerimi se mora ne le seznaniti, ampak jih mora tudi temeljito proučiti pred nadaljevanjem sojenja. Zato so zagovorniki obtoženih tudi predlagali prestavitev zaslišanj.

Tretjega soobtoženega Klemna Kadivca so, tako kot Stanojevića, danes privedli iz pripora, medtem ko Čikojevića, ki je na prostosti, ni bilo. Njegova zagovornica se je strinjala s tem, da se narok opravi brez njegove navzočnosti. Obtožnica Kadivcu, črnogorskemu državljanu Stanojeviću in Čikojeviću očita, da so skupaj s še neznanima storilcema podrobno načrtovali ugrabitev pokojnega Božića in poskušali ugrabiti Žarka Tešanovića z namenom, da jima povzročijo najmanj hude poškodbe. S tem naj bi ju prisilili, da opustita posle s prepovedanimi drogami, ter izsilili informacijo o tem, kje je ukradeno blago oziroma denar.

Božića so decembra 2019 po tistem, ko je dobra dva tedna prej izginil v Ankaranu, našli mrtvega v okolici Kranja, umrl pa je zaradi nasilnega dejanja. Policija je ob njegovem izginotju na območju Ankarana obravnavala kaznivi dejanji nasilništva ter nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem. Istega dne je policija tudi prijela 29-letna državljana Slovenije in Črne gore, za oba je preiskovalni sodnik tedaj odredil pripor.