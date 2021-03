Zaradi grožnje s smrtjo Janši za Štitića pogojna obsodba

Okrajno sodišče v Velenju je Luki Štitiću za grožnjo predsedniku vlade Janezu Janši izreklo pogojno obsodbo, v kateri je določilo kazen dveh mesecev zapora, ki pa mu ne bo izrečena, če v preizkusni dobi enega leta ne bo storil novega kaznivega dejanja, poročajo nekateri mediji. Kot je razvidno iz sodbe, objavljene na spletu, je sodba pravnomočna.



Sodišče je 18. januarja Štitića spoznalo za krivega, da je »komu zato, da bi ga ustrahoval in vznemiril, resno zagrozil, da bo napadel njegovo življenje in telo in da bo ta dejanja storil zoper njegovo bližnjo osebo«. Pri tem gre za grožnje, ki jih je Štitić 3. novembra lani zapisal na facebook strani Vseslovenska vstaja naroda.

