Zaradi nesreče zaprta gorenjska avtocesta

Zaradi prometne nesreče je gorenjska avtocesta zaprta med izvozom in uvozom Kranj - vzhod proti Ljubljani, so sporočili iz prometnoinformacijskega centra. Obvoz za osebna vozila je možen skozi Šenčur in proti priključku Brnik. Nastal je zastoj, še sporočajo.

Med priključkoma Brnik in Vodice je sicer prav tako zaradi nesreče zaprt vozni pas.

Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami, še opozarjajo.