Ženo je polil z bencinom in zažgal domnevno zaradi ljubosumja

V nadaljevanju preberite:

»Krivde ne priznavam,« je sodnici Maji Povhe včeraj dejal 47-letni Martin Zaviršek iz Male Račne pri Grosupljem, ki je avgusta lani svojo 44-letno ženo Natašo Jerič Zaviršek polil z bencinom in jo zažgal. Tožilstvo mu očita umor iz maščevanja, saj naj bi to storil, ker je imela drugega intimnega partnerja in ga je hotela zapustiti. Obramba, je bilo razumeti iz dokaznih predlogov zagovornika Mitje Pavčiča, pa namerava dokazati, da ni šlo za to kaznivo dejanje.