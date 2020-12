Znova o brezplačnih frekvencah Tušmobilu

V nadaljevanju preberite:

Sojenje zaradi domnevne vpletenosti v sporno podelitev brezplačnih frekvenc tretje generacije podjetju Tušmobil v letih 2006 in 2008 se je za Tomaža Simoniča, nekdanjega direktorja Apeka, agencije za pošto in elektronske komunikacije (zdaj Akos, agencija za komunikacijska omrežja in storitve), februarja na ljubljanskem okrožnem sodišču razpletlo ugodno. Manj zadovoljen je bržkone z odločitvijo višjega sodišča, ki je na pritožbo specializiranega tožilstva oprostilno sodbo okrožnega sodišča razveljavilo in odredilo ponovno sojenje.