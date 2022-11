Župan Radencev pod drobnogledom policistov zaradi alarmiranja gasilcev

Policijska uprava Murska Sobota preverja morebiten sum storitve kaznivega dejanja zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost v povezavi s sproženim alarmiranjem gasilcev 8. novembra. V dogajanje je vpleten župan Občine Radenci Roman Leljak, ki trdi, da občina ni organizirala lažne gasilske vaje in da je bila o vaji prej obveščena policijska postaja.

Da je s klicem na 112 sprožil gasilsko vajo za vsa društva v občini, je Leljak javnost sam obvestil z objavo na družbenem omrežju facebook 8. novembra ob 9.20. To je manj kot eno uro po tistem, ko je po lastnih navedbah klical na 112.

V objavi je zapisal, da je bil o vaji obveščen samo komandir policije, ter navedel, kako hitro so se na poziv odzvala posamezna gasilska društva. Pri tem je gasilcem čestital za pripravljenost in humanitarno delo, občanom pa se opravičil za vznemirjanje. V objavi so dodane tudi fotografije, ki med drugim prikazujejo zadimljeno območje ob Vili Marija v Radencih.

Po informacijah pomurskega Vestnika, ki je o tem prvi poročal, Gasilska zveza Radenci o domnevni vaji, ki jo je sprožil župan, ni bila obveščena in tako gasilci, ko so prejeli poziv, niso mogli vedeti, da gre za vajo. Po podatkih poveljnika Gasilske zveze Radenci Borisa Ivaniča se je na klic odzvalo 35 gasilcev, od teh je bilo 11 takih, ki so bili takrat v službi, a so vseeno odšli na intervencijo. Eno od gasilskih društev je zaradi prekoračitve hitrosti med vožnjo na intervencijo prejelo od policije obvestilo o prekršku, je še poročal Vestnik.

Na Policijski upravi Murska Sobota so danes za STA potrdili, da policisti preverjajo morebiten sum storitve kaznivega dejanja zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti. O tem je obveščena tudi okrožna državna tožilka, ki usmerja postopek. O ugotovitvah bodo policisti po vseh zbranih obvestilih obvestili Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti.

Leljak, sicer eden od dveh kandidatov za župana Radencev na nedeljskih lokalnih volitvah, je danes v pisnem odzivu za STA zapisal, da občina ni organizirala lažne gasilske vaje in da je bila »enodnevna taktična vaja« izvedena v skladu s postopkom, določenim v zakonu. Zatrdil je še, da je bila o vsebini vaje pet dni prej obveščena policijska postaja.

Leljak trdi, da je policijska preiskava dogodka končana in da ni znakov kaznivega dejanja. A na Policijski upravi Murska Sobota so za STA danes to zanikali in navedli, da policijska preiskava še poteka.