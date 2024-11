Zvodnik bo doma čakal na pravnomočnost sodbe

V nadaljevanju preberite:

Včeraj je Bilić že lahko zapustil murskosoboški pripor, saj so mu odredili hišnega. Po pravnomočnosti sodbe bo preostanek kazni odslužil na odprtem oddelku. Je pa sodišče zaprosil, da mu omogoči dostop do družinskih fotografij, shranjenih v njegovem mobilnem telefonu. Kot mu je svetoval Škerbec, mora za to, da jih dobi, sodišče le prositi v posebni vlogi. A telefona, ker je bilo z njim zagrešeno kaznivo dejanje, ne bo dobil. V tej zadevi je sicer več obtožencev priznalo krivdo. Na glavni obravnavi se bodo morali zdaj braniti še trije. Laura Teuta Kovče, Sashko Krstevski in Almin Rujović so namreč edini, ki krivde niso priznali.