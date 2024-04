Uroš Lipušček bo skupni kandidat Desusa in Dobre države

Svet stranke Desus je kot najvišji organ stranke včeraj odločil, da bo na volitvah poslancev v evropski parlament stranka zaradi sorodnega programa sodelovala s stranko Dobra država. 9. junija bo na volitvah za evropske poslance stranki kot nosilec liste zastopal Uroš Lipušček.

Lipušček je dolgoletni televizijski novinar in publicist, objavljal je v časopisih Delo, Dnevnik, Teleks, NIN (Beograd), Svijet (Sarajevo). Študiral je sociologijo, politične vede in novinarstvo na FDV v Ljubljani. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je bil televizijski komentator za države v razvoju pri RTV Slovenija.

Bil je dopisnik RTV Slovenija iz New Yorka, leta 1996 je kandidiral za generalnega direktorja nacionalne radiotelevizije, do leta 2002 je bil odgovorni urednik informativnega programa RTV ter rektor AAB-univerze na Kosovu. Z ženo je po upokojitvi zaradi njene kariere več let živel na Kitajskem.

Desus je z vsemi glasovi prisotnih sprejel tudi odločitev o izvedbi programsko-volilnega kongresa stranke, ki bo potekal po evropskih volitvah 15. junija 2024 v Ljubljani.