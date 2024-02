Zavrnil vladajočo Svobodo, sinergijo našel z zunajparlamentarno Vesno

Tako delegacija stranke Vesna kot njen vodilni kandidat Vladimir Prebilič so se konec tedna mudili na kongresu Evropske zelene stranke v Lyonu, kjer sta bila izbrana prva obraza evropske kampanje zelenih kakor tudi njihov predvolilni manifest, kjer je v ospredju boj proti inflaciji, podnebnim katastrofam in neofašizmu.

Skupni nastop Vesne in Prebiliča, drugi po predsedniških volitvah leta 2022, druži vizija, kako spremeniti Evropo in Slovenijo premakniti naprej. »Delimo skupne vrednote, v središče prizadevanj postavljamo ljudi in okolje, zato je ponovni skupni nastop logično nadaljevanje sodelovanja. Delovali bomo ambiciozno in odločno,« je sodelovanje pojasnila sopredsednica Vesne Urša Zgojznik.

»Odločitev za kandidaturo na Vesnini listi je odločitev za prihodnost. Takšna odločitev predvsem ni preračunljiva, ampak je pogumna in iskrena,« pa je dejal Prebilič, ki se je o sodelovanju za nastop na evropskih volitvah pogovarjal tako z vladnima strankama Gibanje Svoboda kot s stranko SD, nato pa se je odločil za zunajparlamentarno Vesno.

»Ko govorimo o slovenskem in tudi evropskem kontekstu, lahko rečemo, da politiko vodita dve skupini, konservativna in socialdemokratska ob sodelovanju z liberalci, vse pa so do zdaj svoje državljane pustili na cedilu,« je bil Prebilič kritičen do politične konkurence Zelenih.

»Danes smo priča, kako slovenski poslanci prek svojih političnih skupin glasujejo v prid Viktorju Orbánu, za sklenitev sporazumov v škodo kmetov, proti naravi, proti varni hrani. Temu bomo naredili konec,« pa napoveduje sopredsednik Vesne Uroš Macerl.

Stranka Vesna je začela z evidentiranjem kandidatov za svojo listo za evropske volitve lani, bo pa še odprta približno en mesec za vse, ki delijo zeleno vizijo stranke, ki temelji na pravičnem zelenem prehodu, konkurenčnem gospodarstvu na temelju obnovljivih virov energije. Prebilič, ki ni član stranke Vesna, ni oster nasprotnik jedrske energije, bo pa v kampanji naslovil številna odprta vprašanja o gradnji drugega bloka jedrske energije, ki se začnejo pri financiranju megaprojekta.