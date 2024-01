Brez dovoljenj spet zrasel jez na Savinji

V zaselku Struge v občini Luče, kjer je tako rekoč ves zaselek predviden za izselitev zaradi plazov ob Savinji, ki lahko vsak trenutek zasujejo strugo, je lastnik male hidroelektrarne na lastno pest začel popravljati jez. Tega sta avgustovska ujma in jesensko deževje dodobra poškodovala. A lastnik za ta dela ni imel nobenega dovoljenja, v strugi Savinje pa je jez, pet mesecev po največji katastrofi do zdaj, celo betoniral.

»Takoj ko smo videli, kaj se dogaja, smo obvestili pristojne. Kot so nam pojasnili, so lastnika poklicali in obljubil jim je, da bo v ponedeljek prenehal s popravilom jezu. Tako pa so še danes nekaj čez poldne delali! Gre za veliko kamnito zložbo, ki je tudi raketa ne podre! Meni je žal, da smo morali to prijaviti, ampak v hišah, iz katerih se bomo morali izseliti, imamo vse in tu bomo še vsaj dve, tri leta. Dokler smo še tam oziroma so tam naše stvari, ne moremo dovoliti, da se nekaj takega dela,« je bil zaskrbljen eden od krajanov.

Drugi krajan, nihče noče biti imenovan, ker gre za majhen zaselek, je bil še bolj ogorčen: »Nas so dali na seznam za selitev, tu pa se obnavlja jez za hidroelektrarno! In to čisto ob plazu, zaradi katerega se moramo seliti.«

Krajani so sicer že prejšnji teden zahtevali sestanek z Direkcijo RS za vode, je pojasnil eden od njih: »Jez je namreč zdaj še višji! Si predstavljate, da bi bila spet visoka voda, potem bi se pa še plaz sprožil? Spet bi si Savinja vzela novo strugo skozi naselje. Dokler smo še tu, tega ne smejo delati, ker bi bili spet mi najbolj prizadeti, če bi se kaj takega ponovilo. Ko se izselimo, lahko pa zaradi mene naredijo stomegavatno elektrarno.«

Kot so nam pojasnili na Direkciji RS za vode in v vladni službi za obnovo, so imeli z lastnikom male hidroelektrarne danes sestanek. Pojasnili so nam, da je vse, kar je delal, delal brez kakršnega koli dovoljenja in da mora vse, kar je naredil, takoj odstraniti. Dodali so, da je obveščena tudi okoljska inšpekcija.

Dolgoročno v Strugah male hidroelektrarne ne bo več, so še pojasnili v vladni službi za obnovo. Zato so lastniku že povedali, da bodo skupaj za hidroelektrarno iskali nadomestno lokacijo, ker država vendarle vidi v hidroelektrarni potencial. Župan Luč Klavdij Strmčnik je z dogajanjem seznanjen, dvomi pa, da bodo v tem delu našli primerno nadomestno lokacijo: »Savinja je zavarovana in ne predstavljam si, kam bi hidroelektrarno lahko umestili. Verjetno bodo morali lastniku izplačati koncesijo.«

Lastnika smo klicali za dodatna pojasnila, a se ni odzval.