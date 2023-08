Ključen je pravočasen popis tega, kdo je brez strehe nad glavo

Boštjan Šefic, državni sekretar, zadolžen za obnovo po poplavah, je včeraj za RTV Slovenija opozoril občine na pomembnost pravočasnega popisa nastale škode. Občine morajo popise tega, kdo je ostal brez strehe nad glavo in prve popise nastale škode, sporočiti do prvega septembra. Druge občine, ki niso utrpele škode, je prosil, naj jim pri tem pomagajo.

Šefic je ob tem dejal, da bodo poskrbeli za ljudi, tudi za tiste, ki so ostali brez svojih domov. »Trenutno je zelo pomembno, da dobimo vse potrebne podatke o tem, kdo je ostal brez strehe nad glavo,« je dejal.

Popisi so po Šefičevih besedah pomembni tako za izvajanje interventnega zakona kot za pripravo vlog za financiranje s strani EU-ja, »kajti če ne bomo uspeli pravočasno zbrati vseh podatkov in pripraviti potrebnih vlog, bi se nam lahko zapletlo«.

Dejal je tudi, da bo za zagotavljanje nadaljnje pomoči, ki bo nujno potrebna, ustanovljen tudi solidarnostni sklad, v katerega se bodo stekala sredstva in donacije iz drugih virov.

Ukrepi bodo potrjeni ta teden

Ta teden je sicer po napovedih pričakovati tudi vladno oblikovanje predloga posebnega interventnega zakona z ukrepi po povodnji. Vlada naj bi ga potrdila v četrtek.

V naboru ukrepov bi lahko bili pospešitev pridobivanja dovoljenj za rekonstrukcije, izredna solidarnostna pomoč, moratorij na posojila oziroma subvencioniranje obresti posojil pri nakupu novih strojev in opreme, izdaja državnih obveznic, solidarnostne delovne sobote ... Omenjeni ukrepi so bili namreč v naboru možnih ukrepov, ki so jih minuli teden opredelile vlada in parlamentarne stranke.

Po napovedih podpredsednice vlade Tanje Fajon naj bi se vlada ta teden srečala tudi s predstavniki bank in zavarovalnic. Želijo namreč čim prej sestaviti finančno konstrukcijo sanacije po poplavah.

Televizija Slovenija je med ukrepi, ki naj bi bili pripravljeni na potrditev, navedla še tehnično pisarno, pospešitev pridobivanja dovoljenj za rekonstrukcije, začasna brezplačna nastanitev posameznikov in družin v prazne nepremičnine v državni lasti, 80-odstotno kritje plače ob čakanju na delo, solidarnostna pomoč za samozaposlene s 25-odstotnim upadom prometa na letni ravni in moratorij za posojila za fizične in pravne osebe.

Po Šefičevih besedah bo priprava zakona o obnovi začela po uveljavitvi drugega intervencijskega zakona. »Že ta teden bomo v delovni skupini pripravili osnovne elemente zakona, ki bo bistveno bolj obsežen in zahteven.«