Šefic: Še pred novembrom odločitev o Strugah in Letušu

Državni sekretar in vodja Službe vlade za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic je na novinarski konferenci predstavil pregled opravljenega dela v zadnjih dveh mesecih in ključne naloge v prihodnjih mesecih. Dejal je, da bodo v prihodnje tedensko predstavljali, kaj se dogaja na terenu.

Šefic je dejal, da je sodelovanje med občinami, humanitarnimi organizacijami, vsemi strokovnjaki zelo kakovostno, vsi stremijo k cilju, da obnovo čim prej izpeljejo. »Humanitarne organizacije so opravile izjemno pomembno vlogo. Ne le pri delitvi pomoči, ampak tudi s psihosocialno pomočjo in pri drugih skupnih nalogah,« je dejal Šefic. Spomnil je tudi na pomembno vlogo mednarodne pomoči.

Posamezni finančni ukrepi v zadnjih dveh mesecih so bistveno prispevali k odpravi posledic, je dejal Šefic. »Odložili so težko situacijo posameznikom. Ta hitra reakcija vlade z vsemi pomočmi je omogočila tudi hitro sanacijo vodovoda na Prevaljah. Brez te pomoči to ne bi bilo mogoče,« je poudaril Šefic in spomnil na hitro prevoznost cest ter pomoč gospodarstvu.

Spomnil je, da so humanitarne organizacije takoj nakazale skupno deset milijonov evrov pomoči fizičnim osebam. Prav tako je dejal, da že izplačujejo škodo, ki je nastala 4. avgusta, kar sicer ni praksa preteklih let. 32 milijonov evrov so že izplačali pomoči gospodarstvu. Vlada je prvič v zgodovini odobrila stoodstotno povrnitev interventnih stroškov občinam, je dejal Šefic. Ocenjuje, da bodo interventni stroški izplačani do konca tedna.

Priznal je, da bi lahko bili izplačani tudi kakšen dan prej, a da so morali nekaterim občinam pri tem pomagati.

Interventni zakon je prinesel celo vrsto pomoči prebivalcem, je poudaril Šefic. Sedemkratnik solidarnostne pomoči je 4. oktobra prejelo okoli 3000 upravičencev v višini nekaj čez 18 milijonov. V nekaj dneh bo sledilo še drugo izplačilo, skupno je bilo vlog okoli 6000.

Vlada je namenila tudi dodatna sredstva za delo na vodotokih, je še dejal Šefic.

V naslednjih dveh tednih bo bistvena pomoč dana fizičnim osebam, je poudaril Šefic: »Pred nami so tudi zelo zahtevne odločitve, ki jih bomo oblikovali skupaj z občinskimi vodstvi in jih predstavili občankam in občanom. Cilj je zagotoviti varnost ljudem, ki živijo na teh območjih. Pripraviti alternative, postaviti roke. Popolnoma razumem ljudi, ko jim grozijo plazovi, take, podobne ali hujše poplave, da pričakujejo hitre odgovore, in mi vlagamo vso energijo v to, da bomo to dali. V prihodnjih dneh bodo padle odločitve.« Tehnična pisarna nadaljuje oglede na terenu, je še dejal Šefic.

Dodal je, da to pomeni, da bodo prebivalci Strug v občini Luče še pred novembrom vedeli, kakšna je usoda njihovih hiš. Enako velja za Letuš v občini Braslovče. Šefic je dejal, da so se z braslovško situacijo podrobno seznanili, preverili mnenja, se pozanimali pri strokovnjakih, morebitne selitve prebivalcev pa bodo zagotovo tudi ena od tem pogovorov ob sobotnem obisku vlade v Savinjski dolini.

Šefic je še povedal, da bo postopek nadomestnih gradenj definiral zakon: »Da se najdejo ustrezna zemljišča, komunalno opremijo, potem je treba pripraviti ustrezne načrte, tip gradnje, ki mora odgovarjati široki paleti ljudi. Nagibamo se več tipom nadomestnih gradenj, odvisno tudi od okolja. Predvideni so tudi postopki, v primerih, ko se bodo ljudje sami odločili, da bodo sami reševali to situacijo.« Zagotovil je, da se bodo pred kakršnimi koli aktivnostmi pogovarjali z občankami in občani: »Da bo kolikor toliko na roko prebivalcem. Ne bo enostavno, je pa potrebno.«

Na vodotokih želimo delovati čim bolj transparentno in odprto, da bodo vse informacije dnevno dostopne javnosti, je dejala direktorica Direkcije za vode Neža Kodre. Tako je danes začel delovati spletni pregledovalnik delovišč na vodotokih po poplavah avgusta 2023.

Neža Kodre je dejala, da so začeli na vodotokih delati že prvi dan poplav. Zaključenih je bilo že 466 delovišč, na 330 kilometrih vodotokov je bilo delo že zaključeno. Dela še potekajo na 206 deloviščih. Poudarila je, da je trenutno v vodotokih okoli tisoč delovnih strojev v strojnici in dodatnih 500 delavcev.

Obnova bo trajala več let, Šefic je dejal, da si sicer želijo zlasti nadomestne gradnje za prebivalce zagotoviti čim prej, a teh vsaj eno leto še ne bo. Sanacija vodotokov naj bi trajala zagotovo pet let.

Poleg časovne komponente je vprašanje tudi finančna. Šefic je dejal, da finančno konstrukcijo postavljajo: »Iščejo se različni viri. Eno je državni proračun, evropska sredstva, kohezija se bo prilagodila, načrt za okrevanje in odpornost, solidarnostni sklad in drugi viri, ki jih bomo morali sestavljati vsako leto posebej.«

Pri tem so se v zadnjih dneh pojavili očitki, da so bili med intervencijskimi stroški tudi povsem neupravičeni stroški. N1 je, denimo, razkril, da so bila med intervencijskimi stroški tudi plačila cigaret in alkoholnih pijač pa varovanje objektov. Med prijavljeno škodo naj bi bili tudi projekti, ki še sploh niso bili izvedeni, objekti, ki še sploh niso stali. Šefic je dejal, da to informacijo sliši prvič, da so škodo popisovale komisije, obravnavale so jih regijske komisije, predvidena je obravnava na vladi: »Če je kaj napačnega, se lahko še korigira.« Dodal je, da uprava za zaščito in reševanje pregleda vse vloge in izloči vse tisto, kar ne sodi v intervencijske škode.