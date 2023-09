Vsak teden slišijo, da bodo odgovori naslednji teden

Prebivalci Letuša v občini Braslovče so skoraj vsak teden dobili informacijo, da bodo znani uradni odgovori o morebitni selitvi naslednji teden. Tega »naslednjega tedna« pa po več tednih čakanja še vedno ni. Kaj naj naredijo s svojimi bivališči, tudi ne vedo v Strugah v občini Luče. Premier Robert Golob je po prvi seji sveta za obnovo napovedal, da se bodo o vsem tem odločili v dveh do treh tednih, ko bo vlada prišla tudi v Zgornjo Savinjsko dolino.

Golob je ta teden dejal, da verjame, da so pričakovanja po hitrosti velika, a da se še nikoli ni pokazalo, da je v takih primerih hitrost koristna ter da je nujen ogled terena. Napovedal je, da bo vlada imela svojo sejo tudi v Zgornji Savinjski dolini: »Takrat bomo šli tudi med ljudi in se opredeljevali do tega, kaj na teh območjih storiti. Stroka zdaj svoje mnenje predstavlja, želimo, da ga poda tudi pisno. Na podlagi tega mnenja bomo na tej seji sprejemali odločitve, ki bodo v resnici politične. Hočemo pa, da se pred tem z ljudmi pogovorimo, in tudi njim neposredno povemo, kakšne so razmere.«

Prav tega si želi tudi Bojan Arčan iz Letuša, ki selitvi ni naklonjen. »Pred kakršnokoli politično odločitvijo bi bilo dobro, če bi prišel kdo sem pogledat. Da bi izračunali, koliko naše naselje pomeni volumna pri razlivanju, ker ga po naših informacijah ne pomeni veliko oziroma le pljunek v morje. Seliti vse hiše zaradi pljunka? Upoštevati morajo tudi druge možnosti in območja razlivanja. Ob Paki jih, denimo, že skrbi, kaj bo, ko bo tu zgrajena tretja razvojna os in se bo voda s te nove ceste morala nekam zlivati. Politika res mora priti med ljudi in jih kaj vprašati. Še preden bo sprejeta odločitev. Prepričan sem, da bo v dveh, treh tednih še več novih informacij,« je dejal.

Dovolj obljub

Matjaž Hudournik pa je eden tistih, ki bi iz Letuša rad odšel. A ima čakanja dovolj: »Povsod so same obljube, premakne pa se nič ne! Nekateri si moramo urediti bivanjske razmere, pa sploh ne vemo, koliko naj vlagamo. Strokovnjakov so bila polna usta, da tod ne bo več varno živeti, zdaj pa ni nobene uradne odločitve. Če bodo rekli, da je varno, naj se podpišejo, da bomo vedeli, kdo je kriv, če bo v naslednji poplavi kdo umrl ali se poškodoval. Razumem, da odločitve ne moremo dobiti čez noč, ampak zdaj čakamo že skoraj dva meseca! In vsakič ko malo bolj dežuje, je težko. Ni prijetno otroku povedati, da je treba spakirati nekaj za spomin in da odhajamo. Ampak ne morem ogrožati svoje družine, sebe in tistih, ki bi nas morda reševali.«

Dodal je, da so stiske vse večje. »Logično je, da smo si začeli urejati bivališča, ker jutri ne moremo od tod. Spomnimo se samo Železnikov, koliko časa je trajala sanacija! Ljudje so besni, uradnega stališča ne dobimo, vmes pa se pojavljajo same dezinformacije. Razumem, da je treba celotno Slovenijo obnoviti. Ampak naj naredijo časovnico, prioritete. Ne pa da nas puščajo v negotovosti,« je dejal. Tudi braslovški župan Tomaž Žohar je pričakoval, da bo odgovore dobil ta teden: »Ljudje so obupani in potrebujejo čim hitrejše informacije. Res pričakujem jasne, hitre odločitve na strokovnih podlagah, ki jih imajo.«

Ponekod je s hišami konec

Zelo podobno je v Strugah, a luški župan Klavdij Strmčnik je bil nad napovedjo, da bi odgovore dobili v treh tednih, navdušen: »Če bo takrat, smo zmagali. Prejšnji teden so bili namreč strokovnjaki pri nas, sestali so se tudi s prebivalci. Zdaj se ukvarjamo predvsem s plazom na desnem bregu Savinje, zanj bo izdelana projektna naloga, potrebujemo geomehansko in geološko poročilo. Če bi vedeli, da ga potrebujemo, bi ga že zdavnaj naročili. Na podlagi teh poročil bodo načrtovali ukrepe na Savinji, šele potem se bodo lahko odločili glede Strug. Rekli so nam, da bi odločitev lahko pripravili do konca leta. Ljudje bi jo seveda radi takoj.« Mnogi so namreč že dobili poročila statikov, da bi njihove hiše lahko rešili, a to zahteva veliko denarja, ki ga ni smiselno vlagati, če bi se morali potem seliti.

Kaj bo s Strugami, še vedno ni jasno. FOTO: Špela Kuralt/Delo

V bližini Strug ob potoku Dupeljnik pa je že jasno, da hiš ne bo več. Tam je plaz odnesel hišo mlade družine, ki je bila njena lastnica le dva dni, in čisto ob potoku še eno hišo, prav tako mlade družine. Zdaj na tem območju rešujejo cesto, ki je zelo pomembna za tri naselja, je dejal Strmčnik: »Za zdaj kaže, da je lokalna cesta pod vsem tem nasutim materialom ostala. Bomo videli, ali to drži. Sproti delamo raziskave, ali je spodaj teren dovolj trden. Vsekakor pa hiš tu ne bo več, imamo že nadomestne lokacije, ki smo jih v preverbo poslali na ministrstvo.«