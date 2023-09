V Rastkah bodo dobili nadomestni most, v Lučah strah pred usadom nad Strugami

V Rastkah pri Ljubnem ob Savinji bodo popoldne odprli nadomestni montažni most čez potok Krumpah, saj je prejšnjega močno poškodovala avgustovska vodna ujma. Kot je za STA danes povedal ljubenski župan Franjo Naraločnik, so most postavili češki vojaki. V Občini Luče pa po ujmi težave povzroča velik usad nad naseljem Struge.

Most čez potok Krumpah bo povezal naselji Planina in Savina ter naselji Ter in Planina. Služil bo kot priprava za obnovo in rekonstrukcijo prejšnjega mostu, ki pa ga je treba najprej odkopati izpod nanosa gramoza in lesa ter ugotoviti, kako obsežne so poškodbe, je dejal Naraločnik.

Na Ljubno so ga pripeljali češki gasilci

Po njegovih besedah je 27 metrov dolg most pripravljen za vse vrste prometa. Čezenj bo potekal tudi prevoz lesa, saj je postavljen na gozdnatem območju. Na Ljubno ob Savinji so ga pripeljali češki gasilci, postavljen pa je bil v zelo kratkem času, zahvaljujoč dobremu sodelovanju vojaške enote iz Češke in civilne zaščite ter ob podpori Slovenske vojske, je dodal župan.

Glede sanacije po vodni ujmi je pojasnil, da od vsega začetka čistijo vodotoke, pridobili so precej težke mehanizacije. Večinoma so že očistili strugo Savinje skozi naselje Ljubno, zdaj pa del težke mehanizacije preusmerjajo na območja, ki jih določa direkcija za vode.

FOTO: Špela Kuralt/Delo

Glede na razmere v sosednjih občinah je ocenil, da je količina težke mehanizacije na Ljubnem ob Savinji nadpovprečna. Opozoril pa je, da tudi »če bi imeli še dvakrat več mehanizacije, je zagotovo ne bi bilo dovolj glede na strah, ki nas preveva pred možnimi jesenskimi padavinami in zimo«.

Župan Luč Klavdij Strmčnik je danes za STA povedal, da jih skrbi bočni usad na desni strani Savinje nad naseljem Struge. Doslej so na tem območju naredili le podporni zid, da so lahko vzpostavili cestno povezavo med Lučami in Ljubnim ob Savinji. V četrtek pa bo na sedežu občine sestanek vseh pristojnih, na katerem se bodo pogovarjali o sanaciji in ureditvi protipoplavne zaščite v Strugah, je napovedal.

»Ljudje so v skrbeh in so nestrpni. Treba jim je povedati, ali bo sploh možno urediti protipoplavno zaščito ali ne. To pa je pristojnost direkcije za vode,« je še dejal župan Strmčnik.