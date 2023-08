Švica na Bledu najavila donacijo 200 tisoč evrov

Tokratno izdajo Strateškega foruma Bled (BSF) z naslovom Solidarnost za globalno varnost je zaznamovalo tudi donatorsko zbiranje sredstev za prizadete v poplavah iz začetka meseca. Končna številka, koliko doniranim sredstvom je botrovala blejska konferenca, kot kaže zaradi načina zbiranja sredstev ne bo znana. Poročila o delnih izkupičkih pa organizatorji pričakujejo naslednji teden.

»Letos smo veliko govorili o nujnosti hitrega in odločnega odzivanja na podnebne spremembe in seveda tudi o solidarnosti, medtem ko smo bili ponovno priče nevihtam, obilnemu deževju in poplavam v Sloveniji. Pogled skozi okno je torej še enkrat pokazal, da so izzivi s katerimi se soočamo, skupni in enako skupni morajo biti naši odgovori na te izzive,« je zunanja ministrica Tanja Fajon ob koncu letošnjega BSF povezala vsebino razprav na Bledu z donatorskim zbiranjem sredstev.

Pripravljenost slovenskih gospodarstvenikov na donacije naj bi bila visoka.

Z namenom solidariziranja z žrtvami poplav, so se na BSF tokrat odpovedali določenim dogodkom, kot je večerni sprejem. Udeležence foruma, predstavnike držav in podjetij so neprestano prosili za prostovoljne prispevke, poleg tega pa sta bila organizirana dva stranska dogodka, ponedeljkov solidarnostni koncert pod pokroviteljstvom predsednice države Nataše Pirc Musar in donatorska večerja, na katero je predsednike vlade Robert Golob povabil predstavnike največjih slovenskih podjetij.

Že pred začetkom foruma pa je Tanja Fajon vse zunanje ministre, ki so se udeležili BSF – bilo jih je 12, obvestila o spremenjenem konceptu foruma, ki ima solidarnostno in dobrodelno noto. »Procedura v določenih državah še teče, veseli pa me, da sta se k donaciji zavezali že Švica z 200 tisoč franki in Tajska z 10.000 evri,« je edini konkretni donaciji na letošnjem BSF razkrila slovenska zunanja ministrica.

Donacije zbirali tudi od 2300 udeležencev

Švica se je hkrati zavezala, da so pripravljeni pomagati tudi z znanjem, ki ga imajo na specializiranih področjih sanacije poplav. V ostalih državah tečejo procedure, zato bodo morebitne dodatne donacije iz tega naslova znane v bližnji prihodnosti. Poleg držav so na BSF zbirali donacije od udeležencev, ki jih je bilo tokrat 2300. Donacije za namen obnove v državni proračun so bile mogoče prek spletnega obrazca, organizatorji pa od ministrstva za finance še niso dobili podatkov, koliko je bilo zbranih sredstev.

Kraljevina Tajska se je zavezala za pomoč v višini 10.000 evrov. Koliko so prispevali udeleženci foruma, bo znano prihodnji teden. Gospodarstveniki napovedali donacije v sklad za obnovo.

Enako je z donacijami na dobrodelnem koncertu, ki ga danes zvečer v posnetku predvajala RTV Slovenija, vmes pa so lahko gledalci pošiljali prostovoljne prispevke.

Veliko pričakovanj je bilo usmerjenih v donatorsko večerjo, ki jo je za predstavnike slovenskega gospodarstva pripravil predsednik vlade Robert Golob. Predstavniki katerih podjetij so se udeležili večerje, v kabinetu predsednika vlade ne razkrivajo.

Golob je gospodarstvenikom razložil, kakšna je bila škoda ob poplavah, kako se bo vlada lotila obnove in kako jo bo namerava financirati. Golob je predstavnikom gospodarstva predstavil tudi, kaj lahko iz svojih skladov financira EU in česar ne more. Kot so nam povedali v kabinetu predsednika vlade, je Golob pozval gospodarstvenike, da svojimi prispevki prispevajo v solidarnostni sklad. Pripravljenost gospodarstvenikov na donacije naj bi bila visoka. Vsa podjetja pa imajo svoj procedure, kdaj in koliko bodo prispevala v sklad za obnovo, zato ni jasno, kako uspešna je bila donatorska večerja predsednika vlade na Bledu.