Tanja Fajon: Udeležencem dajemo priložnost pomagati prizadetim v poplavah

14:27 Zunanja ministrica Tanja Fajon je končala svoj govor. Sledi predsednik vlade Robert Golob.

14:25 »Predstavljajte si, kako težko se je boriti proti podnebnim spremembam, če te 'ne obstajajo', kot zmotno in namerno trdijo nekateri populisti. Ali pa, kako težko je integrirati zakonite migrante, če jih populisti samodejno obravnavajo kot grožnjo njihovemu tradicionalnemu življenjskemu slogu in vsiljivce v njihovih domovih. In tudi, kakšno škodo lahko naredi umetna inteligenca, če jo uporabljajo napačne roke,« je poudarila ministrica.

14:22 Kot največjo potencialno oviro globalni solidarnosti in varnosti v prihodnosti je Tanja Fajon izpostavila populizem in ga označila za politično metodo, ki vključuje izkrivljanje in ponarejanje dejstev, namenoma ustvarja napetosti v naših družbah ter predstavlja izziv znanosti in zdravi pameti ter temeljnim vrednotam.

14:20 »Nobenega globalnega izziva ni mogoče ustrezno obravnavati brez globalnega ukrepanja in nobenega globalnega ukrepa ni mogoče pripraviti in izvesti brez solidarnosti in kompromisov,« je poudarila zunanja ministrica. Vojna v Ukrajini in drugi oboroženi spopadi po svetu, globalne motnje v oskrbi s hrano in energijo, revščina in pandemija covida-19 kličejo po skupnem ukrepanju, je poudarila. »Namesto, da zapademo v defetizem glede problemov, ki se pojavljajo na obzorju, moramo ukrepati zdaj.«

14:17 Blejski strateški forum je po besedah Tanej Fajon še posebej pomemben za slovenske politike in diplomate, ki se bodo v mandata Slovenije kot nestalne članice v varnostnem svetu ZN v mandatu 2024–2025 vključili v razprave in akcije za krepitev mednarodnega miru in varnosti.

14:15 Sledi nagovor zunanje ministrice. »Da bi izkazali solidarnost z ljudmi, katerih domovi so bili poplavljeni, imetje uničeno, tovarne, kmetijska zemljišča in pridelki uničeni, se nam je zdelo neizogibno prilagoditi program tega foruma,« je v svojem uvodnem nagovoru poudarila zunanja ministrica Tanja Fajon in udeležence spomnila na humanitarno plat letošnje konference. »Vsem udeležencem letošnjega Blejskega strateškega foruma dajemo priložnost pomagati prizadetim v poplavah. Vašo prijazno gesto bomo zelo cenili.«

14:13 Generalni sekretar BSF Peter Grk se je v uvodnem nagovoru dotaknil najhujše naravne nesreče v novejši zgodovini Slovenije. Dejal je, da se lahko to, kar se je zgodilo v Sloveniji, zgodi kjerkoli in se zahvalil vsem, ki so naši državi ponudili pomoč.

14:10 Letošnji BSF bo imel tudi pou­darjeno dobrodelno noto. »Na več dogodkih bo mogoče prispevati za pomoč prizadetim v poplavah,« je že pred začetkom BSF pojasnila zunanja ministrica Tanja Fajon. Prispevki bodo prostovoljni in se bodo stekali v sklad za obnovo, ki ga je vlada ustanovila z interventnim zakonom.

14:08: Med vidnejšimi imeni, ki bodo danes in jutri na Bledu, izstopajo prvi mož evropskega sveta Charles Michel, moldavska predsednica Maia Sandu, voditeljica beloruske opozicije Svetlana Tihanovska ter premieri Črne gore, Bolgarije, Severne Makedonije, Kosova in Hrvaške. Prav tako pričakujejo več zunanjih ministrov, med gosti je najti tudi komisarko za človekove pravice Sveta Evrope Dunjo Mijatović, generalno sekretarko Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi Helgo Schmid ter posebnega predstavnika kitajske vlade za evropske zadeve Wu Hungboja. Čeprav bo po navedbah organizatorjev BSF letos gostil udeležence s petih celin, nabor gostov potrjuje tradicionalno osredotočenost foruma na Zahodni Balkan. Opazno odsotni bodo predvsem višji predstavniki ukrajinskih oblasti.

14:05: Blejski strateški forum lahko v živi spremljate na spodnji povezavi.

14:00 Osemnajsta izdaja Blejskega strateškega foruma, ki se pravkar začenja, naj bi letos na Gorenjsko pritegnila okoli tri tisoč udeležencev, kar je po besedah organizatorjev zgornja meja zmogljivosti prizorišč. Solidarnost za globalno varnost bo glavna tema dvodnevne mednarodne konference, ki ji bo dala pečat tudi solidarnost s prizadetimi v najhujši naravni nesreči v zgodovini Slovenije.