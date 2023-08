V ujmi pod vodo več avtobusov, dva iz Črne prevzeli danes

Narasle vode v začetku avgusta so poplavile skupno 11 avtobusov podjetja Nomago in avtobusno postajo Mozirje, preostala vozila so uspeli pravočasno umakniti. Poplavljena avtobusa v Črni sta danes prevzela posebna vlačilca. Veliko večino linij je Nomago že uspel ponovno vzpostaviti, nekaterih, tudi do Črne, pa zaradi uničene infrastrukture še ne.

»Posebna specializirana vlačilca sta se danes prebila do Črne na Koroškem, kjer sta prevzela avtobusa, ki sta bila zalita v ujmi in sta trenutno v nevoznem stanju. Oba avtobusa bosta še danes odpeljana v delavnice na temeljit pregled in popravilo. Glede na prve podatke pa ju bo verjetno treba nadomestiti,« so za STA pojasnili v Nomagu.

Poudarili so, da si že vse od katastrofalnih poplav prizadevajo v največji možni meri ponovno vzpostaviti javni potniški promet v vseh slovenskih krajih, ki so bili prizadeti. »Veliko večino linij nam je že uspelo reaktivirati, na žalost pa ponekod zaradi stanja cestišč, mostov in ostale uničene infrastrukture to še ni mogoče,« so dodali.

Zdaj si skupaj s pristojnim ministrstvom prizadevajo, da bi javni potniški promet tudi na teh lokacijah začel čim prej nemoteno obratovati, saj se hitro približuje začetek novega šolskega leta.

Promet do Črne, kjer hitijo s pospravljanjem, je za silo urejen, težave pa bodo s prevozi v šolo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Glede vnovične vzpostavitve avtobusnega prevoza do Črne na Koroškem pa so zapisali, da infrastruktura, varnostne razmere in veljavne omejitve trenutno še ne dovoljujejo izvajanja javnega potniškega prometa, promet na regionalni cesti pa da poteka na lastno odgovornost.

O višini škode, ki jo je podjetje Nomago utrpelo v poplavah, je še prezgodaj govoriti, so navedli. »Zaradi neizvajanja linij medkrajevnega potniškega prometa bo izpad prihodkov vsekakor pomemben, vendar do končne sanacije infrastrukture do te mere, da bo potniški promet lahko nemoteno obratoval na vseh linijah, ne moremo podati končne ocene,« so zapisali v družbi, ki ponuja avtobusne prevoze po državi in druge oblike mobilnosti.