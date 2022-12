80 let od prve nadzorovane verižne reakcije

Jutri, 2. decembra, bo minilo 80 let od prve kontrolirane verižne reakcije v reaktorju Chicago Pile-1 (CP-1). Poskus so izvedli raziskovalci univerze v Chicagu pod vodstvom Nobelovega nagrajenca Enrica Fermija, sporočajo iz društva jedrskih strokovnjakov Slovenije.

CP-1, jedrski reaktor v katerem je prvič potekala kontrolirana verižna reakcija na svetu, je bil več metrov velika struktura sestavljena iz opek čistega grafita in jedrskega goriva v obliki naravnega kovinskega urana. CP-1 je stal v prostoru zaprtega igrišča za skvoš, ki se je nahajal pod tribunami univerzitetnega atletskega štadiona.

Skriven razvoj reaktora je bil prvi tehnološki uspeh projekta Manhattan, zavezniškega prizadevanja za razvoj atomske bombe v drugi svetovni vojni. Reaktor so sestavili novembra 1942. Ker so uporabili naravni uran, so za dosego kritičnosti moraali uporabili veliko, kar 4,9 tone kovinskega urana in 41 ton uranovega oksida. Uporabili so 330 ton oziroma 45.000 opek čistega grafita, ki so služile tudi kot moderator nevtronov. V nasprotju s sodobnimi reaktorji CP-1 ni imel protiradiacijske zaščite ali hladilnega sistema, saj je proizvajal zelo malo energije, približno polovico vata.

»Reaktor CP-1 je bil pomemben mejnik v prizadevanjih za odkritje zanesljivega, trajnega vira energije, ki ni odvisen od vremenskih razmer niti od fosilnih virov energije. Človeštvo je takrat naredilo zelo pomemben korak v razvoju znanosti in tehnologije, s katero danes proizvaja že desetino električne energije na vsem svetu in to z zelo majhnimi izpusti toplogrednih plinov,« pravijo jedrski strokovnjaki.

Jedrska elektrarna Krško zagotavlja polovico nizkoogljične elektrike v Sloveniji. FOTO: Leon Vidic/Delo

Dodjajo, da z električno energijo iz jedrske elektrarne Krško pokrivamo med eno četrtino in eno tretjino vse porabe v Sloveniji, kar je približno toliko kot iz vseh obnovljivih virov energije skupaj. »V Sloveniji jedrska energija zagotavlja približno polovico vse nizkoogljično proizvedene električne energije. Nadzorovano verižno jedrsko reakcijo pa pri nas koristno uporabljamo tudi v raziskavah in razvoju, medicini,« opozarjajo jedrski strokovnjaki.

Dva jedrska reaktorja v Sloveniji sta Raziskovalni reaktor TRIGA, ki z 250 kW toplotne moči obratuje na Institutu Jožef Stefan v Brinju pri Ljubljani. Srce jedrske elektrarne Krško pa predstavlja jedrski reaktor proizvajalca Westinghouse z močjo 2000 MW toplotne moči (kar je 2 milijona kW toplotne moči).