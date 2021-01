Arso z vrhunsko aplikacijo za jadralce

Prvi je v pristanišče na zahodu Francije Les Sables d'Olonne priplul Yannick Bestaven. FOTO: Loic Venance/AFP

Zmaga na jadralski različici kolesarske dirke po Franciji. FOTO: Reuters

Jadralci z aplikacijo Dorado Routing, ki so jo razvili v hrvaškem podjetju Five Agency, uporablja pa podatke in analize slovenske agencije za okolje (Arso) o vremenskih razmerah, valovanju, tokovih in drugem, preprosteje določijo najboljšo pot. Aplikacija bo pomagala tudi pri reševanju ponesrečencev na morju in pri obvladovanju okoljskih nesreč.Na regati Vendée Globe , ki je v jadralnem svetu in Franciji enako popularna kot Tour de France v preostalem svetu, so se kar štirje jadralci s slovensko navigacijo uvrstili med prvih šest jadrnic, tudi zmagovalna. Regata se je končala v noči med 27. in 28. januarjem.z Arsa, ki je tudi priznan jadralec in navigator, je povedal, da so sistem direktorju dirke in glavnemu meteorologu predstavili 14 dni pred dirko. Direktor dirke je potem sistem uporabil na regati. »Zgradili smo sistem, ki jadralcem omogoča dostop do oceanografskih in vremenskih podatkov in izračun optimalne poti, brez prenosa satelitskih podatkov. Naš algoritem izračunava optimalne poti v oblaku, zato je tudi prenos podatkov manjši,« je povedal Jerman.V regati Vendée Globe, v 80 dneh okrog sveta, je sodelovalo 33 jadrnic z zgolj enim članom posadke, dolgih po 18 metrov. Aplikacijo Dorado Routing je uporabljalo sedem jadrnic, je povedalaiz Arsa in dodala, da je ciljno črto prva prečkala jadrnica z njihovo aplikacijo. Regata se ponovi vsaka štiri leta.»Aplikacija ima zelo velik potencial. Po koncu regate moramo premisliti, kje vse je lahko uporabna. Vsekakor jo bomo še nadgradili,« je dodal Jerman, ki glede na odzive jadralcev meni, da so malce spremenili način, na katerega jadralci dostopajo do podatkov. Na navtičnem trgu je sicer nekaj velikih igralcev, Arso pa je zdaj premešala karte.z Arsa je povedal, da je aplikacija uporabna za še veliko drugih dejavnosti. Med te sodi iskanje in reševanje ljudi in opreme ob nesrečah na morju pa tudi obvladovanje okoljskih nesreč, kot je razlitje nafte. V aplikaciji je namreč vremenska napoved z napovedjo plimovanja in valovanja, kar olajša načrtovanje varnega in učinkovitega plutja, s čimer se zmanjša tudi poraba energije. Za zdaj je očitna možnost komercialne rabe aplikacije, v prihodnje pa bo lahko prišla tudi v široko rabo.