Brazilija za uspeh podnebne konference stavi na Kitajsko in EU

Brazilija, ki bo novembra gostila podnebno konferenco (Cop30) v Belemu, mestu na pragu amazonskega deževnega gozda, je skupaj z generalnim sekretarjem Združenih narodov (ZN) gospodarske velesile pozvala, naj pripravijo ambiciozne posodobljene cilje zmanjšanja toplogrednih izpustov. Deset let po podpisu pariškega podnebnega sporazuma države niso nič bliže cilju omejitve globalnega segrevanja na precej pod dve stopinji Celzija glede na predindustrijsko raven. Prav nasprotno, človeštvo vodijo proti trem stopinjam toplejšemu planetu.

Brazilski predsednik Luiz Inácio Lula da Silva in generalni sekretar ZN António Guterres sta na virtualnem srečanju 17 svetovnih voditeljev največjih svetovnih gospodarstev in malih otoških držav pozvala, da do septembra Združenim narodom posredujejo posodobljene cilje zmanjšanja toplogrednih izpustov do leta 2035, imenovane tudi nacionalno določeni prispevki. Skladno s pariškim sporazumom morajo države vsakih pet let posredovati nove, izboljšane cilje, s katerimi se meri kolektivni napredek držav pri uresničevanju ciljev pariškega podnebnega dogovora. Do zdaj so to storile dvakrat, leta 2015 in v letih 2020 in 2021.