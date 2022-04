Časi so taki, da so zeleni ukrepi nujni

V nekaterih tujih medijih so rezultate volitev v Sloveniji opisali kot zmago zelene stranke. Pri nas in ob soočenjih te zelenosti ni bilo zaznati, a predvsem zato, ker te vsebine niso bile prisotne. Edina prava zelena stranka Vesna je na to tudi javno opozorila, vendar brez odmeva. Toda to še ne pomeni, da se stranke z nujnostjo zelenega prehoda in zmanjšanja emisij ne strinjajo.

Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, prihodnji mandatar, je po prešteti veliki večini glasov oznanil, da se bodo najprej lotili sprememb zakonov, v katere je po mnenju in predlogu zakona Inštituta 8. marec sedanja koalicija škodljivo posegla. Pri tem bo šlo tudi za določila zakonov, ki so nevladnim okoljskim organizacijam preprečevala sodelovanje v postopkih.