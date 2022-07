Cene elektrike in plina bodo višje še več let

V nadaljevanju preberite:

Napovedi za prihodnja leta so še slabše, cene za prihodnja tri leta so višje, mogoče je le, da se bodo za leti 2024 in 2025 nekoliko znižale, vendar časov, ko bi megavatna ura (MWh) elektrike stala 50 evrov, še dolgo ne bo. Za prihodnje leto je cena elektrike pri 150 evrih, dolgoročne pogodbe so preteklost. Ponudniki čakajo ukrepe vlade. Nevladne organizacije ob tem vlado pozivajo k hitrim ukrepom.