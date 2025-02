Neznanci s strupi nad čistilno napravo v Domžalah

V nadaljevanju preberite:

Zaradi čezmernega onesnaženja centralne čistilne naprave (CČN) Domžale-Kamnik, ko so (za zdaj) še neznani storilci pred dnevi v kanalizacijski sistem iztočili strupeno odpadno vodo, se je včeraj na kriznem sestanku sestalo šest občinskih predstavnikov z direktorico tega javnega podjetja. Obsodili so neodgovorno ravnanje povzročiteljev in skupaj s komunalnimi službami napovedali povečan nadzor, saj gre v tem primeru za onemogočanje čistilnega procesa v tem obratu.

Kaj so sklenila občinski predstavniki na kriznem sestanku?

Kdaj in kako, če sploh, je inšpekcija ukrepala?