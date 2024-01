Energetski zakon omejuje, ne prepoveduje lesa in plina

V nadaljevanju preberite:

Kot »norost« sta predsednika NSi Matej Tonin in SDS Janez Janša označila določila novega energetskega zakona, ki ga je ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (Mope) na začetku decembra poslalo v vladno obravnavo. Gre za, kot pravita, noro prepoved uporabe peletov in drv ter zemeljskega plina. Na Mope in v Gibanju Svoboda odgovarjajo, da zakon ne vsebuje prepovedi, ki jih nekatere stranke in interesna združenja izrabljajo za promocijo in strašenje ljudi.

Predlog novega energetskega zakona ureja in odgovarja na izzive razogljičenja ter ureja energetski vir predvsem za novogradnje.