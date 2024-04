ESČP obsodilo Švico, ker ni storila dovolj za preprečitev podnebnih sprememb

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je danes razsodilo, da so bila prizadevanja Švice za znižanje emisij toplogrednih plinov nezadostna. Ugotovilo je, da je država s tem kršila 8. člen evropske konvencije o človekovih pravicah. To je sicer prva razsodba sodišča, povezana z globalnim segrevanjem.

Sodišče je ugotovilo, da je Švica kršila 8. člen evropske konvencije o človekovih pravicah, ki zagotavlja spoštovanje zasebnega in družinskega življenja, saj si ni v zadostni meri prizadevala za preprečevanje podnebnih sprememb.

Prav tako je odkrilo številne pomanjkljivosti v procesu vzpostavljanja ustreznega nacionalnega okvirja v boju proti podnebnim spremembam. Med drugim denimo Švica ni količinsko opredelila nacionalnih omejitev emisij toplogrednih plinov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Podporniki Babic za zaščito podnebja pred sodiščem v Strasbourgu marca lani. FOTO: Emma Farge/Reuters

Tožbo je sicer vložilo švicarsko združenje Babice za varstvo podnebja (Klimasenniorinen), ki opozarja na napake švicarske vlade na področju boja proti podnebnim spremembam, ki bi lahko resno škodovale njihovemu zdravju.

Združenje sestavlja okoli 2500 žensk, starih povprečno 73 let, ki že dlje časa trdijo, da so zaradi svoje starosti in spola še posebej občutljive na vse pogostejše vročinske valove.

Švici 80.000 evrov globe

ESČP je Švici naložil globo v višini 80.000 evrov, ki jo bo vlada v roku treh mesecev morala izplačati združenju.

Švicarski zvezni urad za pravosodje je za francosko tiskovno agencijo AFP sporočil, da se je seznanil z razsodbo sodišča in da bo razmislil o nadaljnjih korakih. »Ta sodba je dokončna. To podrobno sodbo bomo analizirali skupaj z zadevnimi organi in preučili ukrepe, ki jih mora Švica sprejeti v prihodnosti,« je zapisal.

Največja švicarska politična stranka, skrajno desna Švicarska ljudska stranka (SVP), pa je odločitev sodišča označila za škandalozno in zahtevala izstop države iz Sveta Evrope.

Sodišče ugotovilo, da je varstvo podnebja človekova pravica

Odvetnica švicarskega združenja Cordelia Bahr je po drugi strani pozdravila odločitev ESČP in poudarila, da je sodišče »ugotovilo, da je varstvo podnebja človekova pravica«. »To je velika zmaga za nas in pravni presedan za vse članice Sveta Evrope,« je dodala.

Okoljska aktivistka Greta Thunberg, ki je spremljala sojenje, je medtem dejala, da je to »šele začetek podnebnih sodnih postopkov«. »Po vsem svetu vse več ljudi postavlja svoje vlade pred sodišča in jih poziva k odgovornosti za njihova dejanja,« je poudarila.

Na obravnavi sodišča je bila kot gostja navzoča švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg. FOTO: Frederick Florin/AFP

Zavrnjeni tožbi mladih Portugalcev in tožbo proti Franciji

ESČP je danes sicer zavrglo dve drugi tožbi, ki so se ravno tako nanašale na nezadostno ukrepanje za preprečevanje podnebnih sprememb.

Tožbo mladih Portugalcev zaradi neizpolnjevanja podnebnih zavez proti 33 državam, tudi Sloveniji, je sodišče zavrglo, ker v evropski konvenciji o človekovih pravicah ni osnove za širjenje njegove jurisdikcije v zvezi s tem vprašanjem na države zunaj Portugalske.

Zavrglo je tudi tožbo nekdanjega francoskega župana Damiena Carema proti Franciji. Nekdanji župan mesta Grande-Synthe je trdil, da bi zaradi neukrepanja vlade mesto lahko prekrilo Severno morje. ESČP je ugotovilo, da Carem v zadevi ni žrtev, saj se je v času njegove prve pritožbe leta 2021 preselil v Bruselj.