Ne smemo si privoščiti razkošja tarnanja, ne smemo se predati

V nadaljevanju preberite:

Jan Hasselman je eden od 180 odvetnikov v ameriški nepridobitni odvetniški organizaciji Earthjustice, ki brezplačno zastopa prebivalce in nevladne organizacije v okoljskih in podnebnih tožbah proti državam in korporacijam. Kot glavni zagovornik ljudstva Sioux v rezervatu Standing Rock je zagotovil zmago ameriškim staroselcem proti vladni odobritvi naftovoda v Severni Dakoti.

Prebivalkam in prebivalcem Slovenije ter drugje v »privilegiranem« zahodnem svetu sporoča, da si v prizadevanjih za sistemske spremembe ne smejo privoščiti tarnanja. Da se ne smejo predati. Nevladnim okoljskim organizacijam pa, naj pridobijo čim več podpornikov in se finančno osamosvojijo od državnega denarja.

Odvetniško delo opravljate že skoraj 25 let. Katere tematike so v okoljskih tožbah prevladovale na začetku vaše kariere in katere danes?

Vidim nekaj pozitivnih trendov. Prvi veliki je, da smo začeli bolje razumevati razsežnosti in resnost podnebne krize. V Ameriki nimamo nacionalnega zakona, ki bi naslavljal podnebne spremembe. Imamo pa precej dobre okoljske zakone, ki so bili sprejeti v sedemdesetih letih, še preden smo prepoznali problem podnebnih sprememb. Danes se zavedamo, da so številni okoljski problemi zelo tesno povezani s podnebno krizo. Če ne bomo obvladali izpustov toplogrednih plinov, vsa druga prizadevanja – za zaščito vrst, kakovosti vode in zdravja ljudi – ne bodo veliko spremenila. Torej sčasoma smo se v tem obdobju veliko bolj osredotočili na podnebje.

Drugi trend, ki ga opažam, je premik v razumevanju, da okoljski problemi obstajajo ločeno od drugih problemov, na primer družbene pravičnosti. Takšno razmišljanje se pomika v zgodovino. Včasih smo zastopali zgolj okoljske nevladne organizacije v klasičnih okoljskih tožbah. Danes vse bolj prevladuje zavedanje, da okoljskih problemov ne moremo rešiti brez razrešitve rasizma, emigracij, globoke revščine in družbene neenakosti. Gradimo boljša zavezništva s predstavniki civilne družbe v delih države, ki so plačali najvišjo ceno onesnaževanja in so najbolj spregledani. Večinoma gre za najrevnejše skupnosti, v katerih živijo temnopolti, Latinoameričani in ameriški staroselci.

Katera spoznanja – za civilno družbo in vladne agencije – je prinesla vaša zmaga v tožbi ameriških staroselcev proti odobritvi naftovoda v Severni Dakoti?

To je težko vprašanje, o tem primeru bi lahko pisali knjige. In odgovor je zelo odvisen od tega, na katerem stolu sedite. Za skupnost ljudstva Siouxov, ki živi v rezervatu Standing Rock in je ena najbolj socialno zanemarjenih v Ameriki, je pomembno, da naftovod še vedno obratuje in da je njena pitna voda še vedno ogrožena. Morda menijo, da jim pravna zmaga in priznanje, ki so ga dobili, nista prinesla veliko.

Sam vseeno menim, da je primer prinesel nekaj zelo dobrih stvari. Prvič v zgodovini so se združila vsa ljudstva ameriških staroselcev in proti naftovodu spregovorila v en glas. Spoznanje o vplivih gradnje infrastrukture za fosilna goriva na ljudi je javnost pretreslo kot še nikoli poprej. Doumela je krivico, ki se dogaja tamkajšnjim prebivalcem. Tudi vlada se je veliko naučila o grozljivem ravnanju s staroselci, ki se ni dogajalo le v preteklosti, temveč se dogaja še danes.