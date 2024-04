Evropski parlament ljudi ni obvaroval pred trojno krizo

V nadaljevanju preberite:

Le manjšina evropskih poslancev v mandatu 2019–2024 je delovala kot varuhi podnebja, narave in okolja. Večina je z neenotnim in nedoslednim glasovanjem zavlačevala s pravimi ukrepi ali glasovala proti reševanju (vsaj) trojne krize – podnebja, biotske raznovrstnosti in onesnaževanja –, s katero se sooča Evropa, je pokazala analiza volilnega obnašanja političnih skupin v evropskem parlamentu.

Preberite, kako so glasovale politične skupine in slovenske stranke, zastopane v evropskem parlamentu.