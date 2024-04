Lani je v nesrečah na slovenskih cestah umrlo 11 motoristov

Lani je bilo na slovenskih cestah 1220 prometnih nesreč motoristov in mopedistov. V teh nesrečah je umrlo 11 voznikov, kar pomeni 21-odstotno zmanjšanje glede na leto 2022 in najnižje število umrlih voznikov enoslednih motornih vozil od uvedbe elektronske podatkovne baze prometnih nesreč v letu 1994, ob začetku preventivne akcije za večjo varnost motoristov pojasnjuje Simona Felser, direktorica Agencije za varnost prometa (AVP). A s tem še ne moremo biti zadovoljni.

»Vsaka smrtna žrtev je tragična, saj bi bilo večino tovrstnih nesreč mogoče preprečiti,« namreč dodaja Felserjeva. Nacionalna preventivna akcija za večjo varnost voznikov enoslednih motornih vozil (EMV), ki se je začela včeraj, bo trajala do 21. aprila. AVP bo v času akcije, pa tudi v tednih po njej, v sodelovanju z drugimi organizacijami izvajal praktične dogodke in preventivne delavnice. Policisti pa bodo tako v času akcije kot tudi čez vse leto izvajali poostrene nadzore, namenjene varnosti motoristov. »Nadzor bo usmerjen na področja umirjanja hitrosti, nepravilnega prehitevanja, izsiljevanja prednosti, uporabe zaščitnih sredstev in psihofizičnega stanja voznikov. Nadzore bodo izvajali na cestnih odsekih, ki jih motoristi najpogosteje uporabljajo. Policisti bodo tudi pregledovali ceste in na morebitne nepravilnosti opozorili vzdrževalce cest,« pojasnjujejo na AVP.

Letos brez smrtne žrtve

Po trenutno veljavnih začasnih podatkih, do vključno 7. aprila, je bilo 105 prometnih nesreč z udeležbo voznikov EMV (lani 95). V teh prometnih nesrečah ni bilo smrtnih žrtev (lani ena), 13 je bilo hudo poškodovanih (lani 15) in 58 lažje (lani 48). Najpogostejša vzroka za te prometne nesreče sta bila neprilagojena hitrost in neupoštevanje pravila o prednosti. V obdobju do 7. aprila letos so policisti pri voznikih enoslednih motornih vozil ugotovili 873 kršitev, v enakem obdobju lani pa 927.

V petih letih (2019–2023) so na slovenskih cestah življenje izgubili 103 vozniki enoslednih motornih vozil, nekaj manj kot tisoč jih je utrpelo hude poškodbe. Povzročitelji prometnih nesreč s smrtjo ali hudo telesno poškodbo voznika enoslednega motornega vozila so v večini primerov prav vozniki sami, ta delež je bil lani zelo visok, znašal je 82 odstotkov.

»Vožnja motorja je za mnoge preživljanje prostega časa, hobi in sprostitev. Želimo si, da bo motoristična sezona, ki se je za mnoge že začela, pospremljena s strpnostjo, treznostjo in razsodnostjo. Brezhibno delujoče motorno vozilo in ustrezne pnevmatike pa so za varno vožnjo prvi pogoj. Vse druge voznike prosimo, naj bodo na cestah pozorni, saj so motoristi še posebej ob lepem vremenu pogostejši udeleženci v prometu, zaradi ozke silhuete jih lahko spregledate. Pozorno spremljajte promet, tudi v vzvratnem in stranskih ogledalih, predvsem pa vsakič preverite mrtve kote. Vedno se prepričajte, da ne izsilite prednosti motoristom. Naj bo nova sezona še bolj varna!« poudarjajo na AVP.