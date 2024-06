Greenpeace: Podnebna kriza zaradi volitev ne bo nič manj eksistencialna

Slabši volilni izid zelenih strank v primerjavi s prejšnjimi volitvami ne more biti razlog za veselje, so v odzivu na začasne izide volitev v evropski parlament za STA navedli v Greenpeaceu Slovenija. V gibanju Mladi za podnebno pravičnost so ocenili, da bo treba več pozornosti nameniti izpostavljanju povezav med okoljskimi in družbenimi politikami.

»Podnebna kriza zaradi teh volitev ne bo nič manj eksistencialna. Poplave, suše in vročinski valovi se bodo samo še poslabševali. Kdor koli pač bo na oblasti, ga bomo klicali k odgovornosti,« je dejala Sara Kosirnik iz Greenpeacea Slovenija.

Razlog za manjše število osvojenih poslanskih mandatov bi bilo lahko po njenem mnenju »veliko zastraševanje desnih strank v zvezi z raznimi floskulami o razumnem zelenem prehodu in tako naprej«. »Gre za ponavljanje laži, da bi ta postala resnica. Nerazumen zeleni prehod ne obstaja; zeleni prehod je samo eden. To je ta, da je treba vse sile, in to čim prej, vložiti v vse možne ukrepe za ohranitev življenja na tem planetu,« je dejala.

V gibanju Mladi za podnebno pravičnost so po besedah Izidorja Ostana Ožbolta prepričani, da slabši volilni izid zelenih strank ne pomeni rdečega kartona varstvu okolja na splošno. »Težava je ta, da se okoljske politike prepogosto razume kot neodvisne od družbenih politik,« je dejal.

Po njegovih besedah je čas za progresivno zeleno politiko, ki bo hkrati naslavljala podnebne in družbene težave. »Primer ukrepa v tej smeri je uvedba štiritedenskega delovnika. Ker bi delali manj, bi bila manjša tudi proizvodnja, posledično pa bi se zmanjšal tudi negativni vpliv na naravo,« je pojasnil. V gibanju se zavzemajo tudi za višjo obdavčitev najbogatejših.

Javnomnenjske raziskave po njegovih besedah kažejo, da veliko večino Evropejcev skrbi za podnebje, morda pa ne podpirajo trenutnih zelenih politik vlad. »Zato se mora politika zbrati in začeti napredne zelene politike, ki bodo sočasno reševale podnebje in dobrobit ljudi,« je dodal.

Saro Kosirnik veseli, da je Slovenija kljub vsemu dobila poslanca zelene stranke. V Bruselj namreč odhaja Vladimir Prebilič iz stranke Vesna. »Pričakujemo, da se bo zavzemal za tematike, ki jih njegova stranka zastopa v Sloveniji. Vesna je prva res zelena stranka in edina zelena stranka, ki jo trenutno imamo v Sloveniji,« je dejala.

Izidor Ostan Ožbolt je poudaril, da bo moral Prebilič zagovarjati in izvajati ukrepe, ki bodo hkrati dobri za ljudi in okolje. »To pomeni progresivno, napredno zeleno držo, ki ne bo pozabila, da v bistvu živimo v dveh krizah. Ena je kriza neenakosti, druga kriza okolja, zagovarjati pa bo moral obe hkrati. To je pravzaprav tudi edina možnost, da ostane evropski poslanec potencialno še naslednji mandat,« je dejal.

Evropski zeleni naj bi glede na začasne izide padli s četrtega mesta med političnimi skupinami na šesto. V iztekajočem se sklicu imajo 71 poslancev, v prihodnjem jih bodo imeli predvidoma 52.