Jane Goodall: Smo tik ob točki, s katere ni vrnitve

Svetovno podnebje se spreminja tako hitro, da človeštvu zmanjkuje možnosti za ukrepanje, opozarja svetovno znana primatologinja in okoljevarstvenica Jane Goodall. »Dobesedno se približujemo točki, s katere ni vrnitve,« je dejala v intervjuju za francosko tiskovno agencijo AFP.

Goodallova, ena najvidnejših okoljevarstvenih aktivistk v zadnjih desetletjih, je prepričana, da se čas, ko ima človeštvo še možnost zaustaviti najhujše posledice globalnega segrevanja, hitro izteka.

»Poglejte po svetu, kaj prinašajo podnebne spremembe. Grozljivo je, je dejala za AFP. »Smo del naravnega sveta in smo odvisni od zdravih ekosistemov,« je poudarila.

Goodallova, ki je pri 88 letih najbolj znana po svoji pionirski šest desetletij dolgi študiji šimpanzov v Tanzaniji, je pojasnila, da je do njenega lastnega okoljskega prebujenja prišlo v osemdesetih letih prejšnjega stoletja v Mongoliji, ko se je zavedla, da so ljudje tam v želji priti do več zemlje, pridelka in zaslužka od lesa ali oglja izsekali celotna pobočja.

»Če ne pomagamo tem ljudem poiskati načina življenja, ne da uničijo svojega okolja, potem ne moremo rešiti šimpanzov, gozdov oziroma ničesar,« je prepričana.

Okoljevarstvenica je priznala, da je v zadnjih desetletjih na svetu prišlo do sprememb na bolje, a je potrebno hitrejše ukrepanje. »Vemo, kaj bi morali delati. Mislim, imamo orodja. A pri tem prihaja do trka kratkoročnega razmišljanja o gospodarskih dobičkih ob dolgoročno varovanje okolja za prihodnost,« je dejala.

Jane Goodall se zaveda, da spopad s podnebnimi spremembami prinaša izjemne probleme. »A če pogledamo alternativo, to je nadaljnje uničevane okolja, potem smo obsojeni na propad,« je posvarila.

Goodallova je te dni prejela nagrado Templeton v vrednosti 1,3 milijona dolarjev. Nagrado vsako leto podelijo živi osebi, ki prek znanosti raziskuje najgloblja vprašanja vesolja ter mesta in namena človeštva v njem.