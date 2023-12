Kako je dom mladega para postal oaza trajnostne energije

Ko človek ob življenjskih prelomnicah sprejema velike odločitve, se zazre v jutrišnji dan in sprašuje, kakšna bo njegova prihodnost. Odločno uprt pogled sta imela Marko in Nina, ko sta se odločila za skupno življenje, kupila hišo in zaživela na svojem. Soočena z marsikaterimi zahtevnimi izzivi stanovanjske problematike mladih se nista vdala malodušju, temveč sta se z vizijo trajnosti, kakovostnejšega bivanja pa tudi dolgoročnega finančnega prihranka podala na pot iskanja energetsko učinkovitih rešitev za njun novi dom.

Toplotna črpalka za učinkovito toplino doma

Toplotne črpalke so odlična izbira za ogrevanje. FOTO: Matteogirelli Getty Images/istockphoto

Ena prvih večjih naložb v njunem novem domu je bil ogrevalni sistem. Odločitev za toplotno črpalko je bila pravzaprav preprosta, saj sta dotlej že temeljito raziskala trg in različne možnosti okolju prijaznih načinov ogrevanja, ki hkrati zagotavljajo veliko energetskih in finančnih prihrankov ter udobja. Toplotne črpalke namreč za delovanje izkoriščajo energijo iz okolice. So preproste za uporabo, potrebujejo malo vzdrževanja in so primerne tudi za ogrevanje sanitarne vode. Za vsak vložen kilovat energije lahko namreč pri toplotni črpalki pridobimo od dva do pet kilovatov toplote – kar je izjemno učinkovito.

Mladi par je odločitev o tem, kakšen vir energije bo njunemu domu dajal prijetno toplino, sprejel z veliko odgovornosti do okolja, hkrati pa se je zavedal, da se bo visok strošek nakupa kmalu obrestoval in tudi povrnil. Pri tem jima je bil v veliko pomoč tudi Energetski center Petrol s svojimi strokovnjaki in energetskimi svetovalci. Odločila sta se za rešitev na ključ, v kateri je zajeto vse od začetnega svetovanja do montaže in vzdrževanja, ter tudi za Petrol financiranje do 7 let, brez obveznega pologa in obresti. Izbirala sta lahko med široko paleto ponudnikov toplotnih črpalk, kot so Midea, Panasonic, Daikin in Mitsubishi.

Sončna elektrarna do konca leta 2023

Po izbiri ogrevalnega sistema sta Marko in Nina naredila še en korak na poti k neodvisnosti od tradicionalnih energetskih virov ter se odločila tudi za sončno elektrarno. Zavedala sta se namreč, da jima bo priljubljena kombinacija ogrevanja in lastne proizvodnje energije omogočila še dodatne prihranke. Še zlasti sta želela z naložbo pohiteti pred koncem leta 2023, ko se izteka sistem obračunavanja neto meritev. Pri Petrolu so jima pomagali ujeti rok za pridobitev soglasja za postavitev sončne elektrarne po sistemu net-meteringa in jima omogočili tudi brezplačno vlogo za soglasje.

Sončna elektrarna je trajnostna energetska rešitev, ki prinaša prihranke in okolju prijazno elektriko iz sončne svetlobe. FOTO: Petrol

Pri odločitvi za Petrol, ki je s svojo dolgoletno prisotnostjo na trgu stabilen partner v energetski tranziciji, sta pretehtala tudi 25-letna garancija za panele in dejstvo, da pri Petrolu s stranko ostanejo tudi po namestitvi sončne elektrarne.

Prednosti sončne elektrarne: Z namestitvijo sončnih panelov oz. sončne elektrarne , mreže med seboj povezanih fotovoltaičnih celic, gospodinjstvo pridobi lasten vir električne energije, enega najbolj čistih in okolju prijaznih načinov proizvodnje elektrike s predvideno življenjsko dobo 30 let.

, mreže med seboj povezanih fotovoltaičnih celic, gospodinjstvo pridobi lasten vir električne energije, enega najbolj čistih in okolju prijaznih načinov proizvodnje elektrike s predvideno življenjsko dobo 30 let. Investicija v sončno elektrarno je varna naložba z zelo nizkim tveganjem.

Vpliva na zmanjšanje stroškov elektrike, hkrati pa se poveča vrednost objekta za približno 5 %, naložba pa se lahko povrne že v 9 letih.

Lasten vir energije omogoča manjšo odvisnost od nihanja cen energentov na trgu ter od gospodarskih in političnih dogajanj, ki lahko vplivajo na dobavo energentov. Morda se naložba v sončno elektrarno na prvi pogled zdi visoka, vendar v času njene predvidene življenjske dobe, ki znaša 30 let, prihranite več tisoč evrov.

V Petrolu uporabljajo prvovrstne sončne panele blagovnih znamk Luxor Solar, nagrajene s certifikatom odličnosti Top Brand PV, razmernike in nosilne konstrukcije odlične kakovosti K2. Ob nakupu sončne elektrarne, ki jo sestavljajo paneli Luxor, poskrbijo tudi za reciklažo panelov.

Okolju prijazna revolucija na kolesih

Če sta bili toplotna črpalka in sončna elektrarna že dodobra uveljavljeni praksi na trgu, pa so potrošniki za zdaj z nekoliko večjim zadržkom spremljali še električno mobilnost. Pa vendar je bila odločitev za električni avtomobil naposled le edina smiselna in logična posledica dosedanjih investicij mladega para. Trajnostne in energetsko učinkovite rešitve so dotlej že postale njun način življenja.

Prihodnost se vse bolj nagiba k elektrifikaciji, zato narašča število e-vozil, vzporedno pa se pospešeno razvija tudi električna polnilna infrastruktura. FOTO: Miran Kambič

V želji po čim bolj celoviti samooskrbi sta si zagotovila domačo električno polnilnico, s katero je življenje z električnim avtomobilom še toliko bolj preprosto – četudi se ob elektrifikaciji in naraščanju tovrstnih vozil na slovenskih cestah že pospešeno razvija električna polnilna infrastruktura. Na Petrolu so znova poskrbeli za vse, od dostave hišne električne polnilnice do strokovne montaže. Ponudili so jima tudi ugodno financiranje, s tehnično podporo in vzdrževanjem. Z domačo električno polnilnico je e-vozilo napolnjeno hitreje in varneje kot po običajni gospodinjski vtičnici, in sicer v 6 namesto v 16 urah. Polnilnice poleg priročne in preproste uporabe omogočajo še pametno upravljanje porabe elektrike in integracijo v pametni dom.

V Petrolu že vrsto let vlagajo energijo v razvoj novih transportnih možnosti, s katerimi želijo kupcem pomagati pri prehodu na stroškovno učinkovito in trajnostno mobilnost. Poleg zagotavljanja široke mreže polnilnic po celotni jugovzhodni regiji upravljajo 476 e-polnilnic, največ v Sloveniji in na Hrvaškem, pa tudi v Srbiji in Črni gori, stranke pa imajo na voljo različne pakete polnjenja.

Vir energije je pomemben

Kolesje časa se hitro vrti, še zlasti v obdobju nenehnega tehnološkega napredka, ki v marsičem spreminja tudi našo družbo. Trajnostna naravnanost k obnovljivim virom energije ni zgolj modna muha, temveč je učinkovit način vlaganja v prihodnost. Tega se zaveda vse več ljudi, pa tudi podjetij, ki s kombinacijo e-mobilnosti in proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov prispevajo k zmanjševanju onesnaževanja okolja in uporabnikom ponujajo možnost energetske samooskrbe. Prihodnost čaka, le odločno se je treba zazreti vanjo in narediti prvi korak.

