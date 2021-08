Kljub sodnemu zadržanju letos odstrelili 121 medvedov

Letos je bilo odvzetih 130 medvedov, 121 z odstrelom, devet je bilo najdenih mrtvih.

Medveda oziroma medvedke z območja okoli Pivke, za katerega je agencija za okolje (Arso) izdala dovoljenje za izredni odstrel po dveh srečanjih s človekom, lovci do srede, ko se je dovoljenje izteklo, niso našli. Letos je bilo iz narave odvzetih že 130 medvedov; 121 z odstrelom, kar je več kot polovica predvidene kvote, in to kljub temu, da je upravno sodišče spomladi odstrel zadržalo.Ustno odločbo za izredni odstrel medveda oziroma medvedke je Arso izdal na podlagi strokovnega mnenja zavoda za gozdove, potem ko sta se na območju pašnikov med Brkinskim robom in naselij Šilentabor, Zagorje, Knežak in Šembije v občinah Pivka in Ilirska Bistrica v tednu dni zgodili dve srečanji človeka z medvedom.Devetega avgusta sta se v bližini naselja Šilentabor v večernih urah srečala medved in 30-letni domačin. Medved ga je napadel in mu povzročil hujše telesne poškodbe. Sprva je bilo poročano, da je domačina poškodovala medvedka, potem ko je zašel med njo in njene mladiče. Zatem je 13. avgusta v dopoldanskem času medved na pašniku nad Knežakom v bližini Šembij poskušal napasti konje. Ti so se preplašili, pri tem pa je bila poškodovana oseba, ki je bila takrat pri njih na pašniku.Zaradi bližine obeh dogodkov je zavod za gozdove ocenil, da obstaja velika verjetnost, da gre za istega medveda. Zavod je ocenil tudi, da obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi. Zato in tudi zaradi preprečitve resne škode je na omejenem območju podal strokovno mnenje za izredni odstrel enega osebka vrste rjavi medved, so zapisali na Arsu. Kot rečeno, lovci medveda niso izsledili, bodo pa razmere na terenu še spremljali. »Če bo Arso obveščen o novih dejstvih, jih bomo preučili in odločili,« so zapisali na agenciji za okolje.Od začetka leta do 11. avgusta je bilo iz narave odvzetih 130 medvedov, pri čemer jih je bilo 121 odstreljenih na podlagi dovoljenj Arsa, devet pa je bilo najdenih mrtvih. Večinoma je šlo za povoze na železnici in cesti, en medved je bil nezakonito usmrčen, pri enem pa vzrok pogina ni znan.Živali so bile odstreljene kljub odločbi upravnega sodišča, ki je konec marca zadržalo dovoljenje Arsa za odstrel 220 medvedov (velja do 30. septembra). Zoper dovoljenje Arsa se je pritožilo Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice. Sodišče je enako kot v primerljivi sodbi 21. 9. 2020 ugotovilo, da bi bila z odstrelom povzročena nepopravljiva škoda, saj odstreljenih medvedov ne bo mogoče nadomestiti, pri čemer uboj vsake posamezne živali pomeni neprecenljivo in nenadomestljivo škodo.Kot so sporočili z Arsa in zavoda za gozdove, je bilo do 26. marca na podlagi dovoljenja Arsa odstreljenih 112 medvedov, devet pa je bilo odstreljenih na podlagi individualnih dovoljenj za odstrel »problematičnih« medvedov. »Vsi odstreli so bili zakoniti,« trdijo na Arsu, in še: »Agencija svojo odločitev opre na strokovna mnenja Zavoda za gozdove Slovenije, Zavoda RS za varstvo narave in ekspertizo, ki so jo pripravili strokovnjaki na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, Gozdarskem inštitutu Slovenije in Zavodu za gozdove Slovenije.«V Zvezi ekoloških gibanj Slovenije so se ostro odzvali na odločbo o izrednem odstrelu medveda pri Pivki. »S takim tempom 'politično' planiranega odstrela bodo slovenski medvedi po petih letih preživeli le še v živalskih vrtovih,« so zapisali. Poudarili so, da sta volk in medved strogo zavarovani vrsti in da še zdaleč niso izčrpani vsi ukrepi za zavarovanje ljudi, domačih živali in uveljavitev izjem za odstrel medveda, kot jih zahteva habitatna direktiva. Zahtevajo, da se dosledno upoštevajo zakonodaja o zaščiti obeh vrst, blokada vsakršnega odstrela in uvedba ukrepov za preprečevanje krivolova.Po ocenah zavoda za gozdove v Sloveniji živi več kot tisoč medvedov. Populacija je v ugodnem stanju ohranjenosti, po številu se povečuje in prostorsko širi. Vrsta je po evropski habitatni direktivi strogo zavarovana, kar pomeni, da je ni dovoljeno loviti, razen če ni druge zadovoljive možnosti in če odstrel ne škoduje vzdrževanju ugodnega stanja ohranjenosti populacije.