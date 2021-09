Kljub uredbi odpadna embalaža še v skladiščih

V nadaljevanju preberite:

Odpadna embalaža ostaja v skladiščih komunalnih podjetij. Lani je vlada sprejela interventni zakon in za odvoz nakopičenih 15.000 ton iz proračuna plačala skoraj 15 milijonov evrov. Letos se je kljub uveljavljeni spremembi zakona o varstvu okolja in uredbi o embalaži v skladiščih že do konca junija nabralo 9300 ton embalaže. Iste družbe se ne bodo kar spremenile, menijo v komunalnih podjetjih, če se od leta 2007 niso, zato naj sedanjih šest družb nadomesti ena.



Kumulativno skoraj 20 odstotkov embalaže ostaja v skladiščih komunalnih podjetij. »Priznam, da sem že kar frustriran zaradi tega kaosa. Čeprav komunalna podjetja inšpektoratu za okolje in prostor prijavljajo neizpolnjevanje obvez družb za ravnanje z odpadno embalažo (DROE), se prevzemi ne izboljšujejo. Sprememba zakona velja, nova embalažna uredba velja, embalaža pa je še vedno na dvoriščih komunalnih podjetij,« opozarja Sebastijan Zupanc, direktor zbornice komunalnega gospodarstva na Gospodarski zbornici Slovenije.