Korporacije človekovim pravicam zabadajo nož v hrbet

Ljubljano je obiskala grška boginja pravičnosti, a njen meč, na katerega se običajno opira, ji je tokrat prebadal hrbet. Meč simbolizira mednarodne korporacije (in države), ki želijo ošibiti predlog direktive, s katero bi podjetjem s sedežem v EU preprečili kršenje človekovih pravic in uničevanje okolja.

Podjetniška združenja in samovšečni politiki poskušajo razvodeneti predlagane določbe s širjenjem laži, žrtvam poskušajo še bolj otežiti dostop do tožb na evropskih sodiščih in odstraniti vsakršne obveznosti, ki gredo dlje od zelenega zavajanja, je opozoril Alban Grosdidier iz evropske mreže okoljskih nevladnih organizacij Friends of the Earth Europe.

Slovenske nevladne organizacije od domačih odločevalcev pričakujejo, da bodo na pogajanjih zastopali ambiciozno stališče Slovenije. Ti načeloma podpirajo cilje, ki jih imajo tudi nevladne organizacije, niso pa še predstavili konkretnejših zavez in stališč. Zato so v okoljski organizaciji Focus državljanke in državljane pozvali k podpisu peticije s sporočilom gospodarskemu ministru Matjažu Hanu in državnemu sekretarju Dejanu Židanu, naj podpreta močno in ambiciozno direktivo.