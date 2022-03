Lepe dneve bomo plačali, suša je huda

V nadaljevanju preberite:

Vse leto je posvečeno podzemni vodi, poseben pomen pa voda dobi 22. marca. Pod površjem je v razpokah, porah in kanalih veliko več vode kot v rekah in drugih vodnih telesih na površju, je povedal Mihael Brenčič z naravoslovnotehniške fakultete (NTF). Podzemna voda je pomemben vir pitne vode za 95 odstotkov Slovencev, na svetu pa za 40 odstotkov proizvodnje hrane in tehnološke procese. Skrbi to, da se starim onesnaževalom pridružujejo nova, pa tudi, da suše trajajo dlje.