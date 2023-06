Ministrstvo: obvezni vstop v režim plačil Natura 2000 »še v igri«

V nadaljevanju preberite:

Na ministrstvu za naravne vire in prostor so se danes odzvali na navedbe sindikata kmetov po petkovih pogajanjih, da gredo pogajanja v smeri prostovoljnega vstopa kmetov v intervencijo plačila Natura 2000. Na neformalnem brifingu so povedali, da »pogovori še potekajo«, vprašanje obveznega vstopa v režim plačil Natura 2000 pa »še ostaja v igri«.

»Naravovarstveni cilji morajo biti doseženi,« so dodali. Če ne bodo, bosta sledila morebitna korekcija in morebiti opomin evropske komisije.