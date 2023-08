Najbolj bo toplogredne izpuste treba zmanjšati v živinoreji

V nadaljevanju preberite:

V sedanjem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN) je kmetijstvo med manj ambicioznimi sektorji, zanj je predvideno zmanjšanje emisij za odstotek do leta 2030 glede na leto 2005. Malenkost večjo ambicioznost prinašajo projekcije za posodobljeni NEPN, ki sicer še niso sprejete in usklajene. Te ob izvajanju zdajšnjih ukrepov iz strateškega kmetijskega načrta za obdobje 2023–2027 predvidevajo zmanjšanje emisij v kmetijstvu za 2,8 odstotka. Če bi ukrepe po letu 2027 intenzivirali, pa bi emisije zmanjšali za štiri odstotke.

Zmanjšanje izpustov v kmetijstvu za 2,8 odstotka se zdi zelo neambiciozno, a dejansko bo treba veliko narediti že za dosego tega cilja, je dejal Jože Verbič s kmetijskega inštituta. Intervencije na ravni strateškega kmetijskega načrta že imamo, pomembno je, da se bodo kmetje vključevali vanje, je poudarila Tanja Gorišek s kmetijskega ministrstva.