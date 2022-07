Nalivi z vetrom niso izboljšali sušnih razmer

V nadaljevanju preberite:

Ogromne količine vode, ki v nalivih padejo na presušena in zbita tla, ne pronicajo v podzemlje, temveč v hudournikih tečejo proti nižjim površinam, v mestih so to tudi podvozi. V hribih taka voda lahko povzroči erozijo in plazove. V prihodnjih dneh bodo temperature spet presegle 30 stopinj Celzija, sušne razmere pa se niso bistveno izboljšale.

Različni strokovnjaki so združeni v projektu sušomera, ki ga vodi Andreja Sušnik. Ta pravi, da je površinski sloj po deževnih dneh in ob nekoliko nižjih temperaturah sicer nekoliko navlažen, vendar se visoke temperature spet vračajo. Na Obali, kjer imajo največje težave z vodo, so se v preteklih dneh razvila neurja z močnim vetrom in malo dežja. Temperature tam so za še stopinjo ali dve višje kot v celinski Sloveniji, neurja zato niso izboljšala vodnih razmer. Zelo verjetne so redukcije vode.