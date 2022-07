Nedelja brez avtomobila – to ni rešitev

V nadaljevanju preberite:

Že 30 let poslušamo, da bodo podnebne spremembe postale velika téma, da je bolje in ceneje ukrepati precej prej kot zadnji hip, pa so emisije toplogrednih plinov kar rasle. Erik Swyngedouw to povezuje s tem, da se je okoljevarstvo depolitiziralo, podobno kot vsa druga gibanja, zato iščemo le tehnične rešitve, družbene ureditve pa nismo pripravljeni spremeniti.

Že desetletja je znano, kakšne bodo posledice segrevanja planeta, zdaj pa smo presenečeni, ko se to zares dogaja. Zakaj je tako?

V teh 20 ali 30 letih so se okoljske zadeve razvile v resno skrb, ne le pri aktivistih, temveč tudi na visokih ravneh politike in znanosti. Vsi se strinjajo, da so razmere zelo resne. Zakaj pravijo tako? Ker ljudje vedo, da nadaljevanje sedanjega političnega in ekonomskega modela z veliko neenakosti lahko uniči okolje, v katerem živimo. Zato je varovanje okolja primarno v interesu elit.