Neizkušeni kandidat čaka potrditev vlade

Le še slaba dva tedna je do izteka mandata Janezu Rakarju na mestu direktorja javnega zavoda Triglavski narodni park (JZ TNP). Komisija na ministrstvu za okolje in prostor se ni odločila zanj, pač pa za pravnika Tita Potočnika, čigar izbor je naletel na oster odziv okoljskih nevladnih organizacij in predstavnika občine Bohinj v svetu javnega zavoda, da gre za politično, ne strokovno kadrovanje. Na vprašanje, ali bo vlada Potočnika, ki je brez strokovne usposobljenosti in izkušenj s področja varstva okolja, potrdila še ta teden, so na uradu za komuniciranje odgovorili, da tega še ne morejo ­potrditi.