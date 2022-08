Nekoč bo Kras spet gozdnat in z bistveno manj bora

V nadaljevanju preberite:

Sanacija pogorišč na Krasu bo trajala več let, ne nazadnje bo šele prihodnje leto jasno, katera drevesa so preživela. Nekaj pa je jasno: sedanja generacija bora je zadnja, novih ne bodo sadili, pravijo na zavodu za gozdove, kjer so sredi priprav sanacijskega načrta, rok zanj je 1. oktober. Jeseni bodo lahko nabrali tudi semena. Novim zamislim so naklonjeni, a prednost imajo avtohtone vrste.

Semena, ki bi jih trosili v semenskih kroglicah, morajo biti avtohtona ali vsaj s podobnih rastišč v bližini, pravijo na zavodu za gozdove, kjer opozarjajo tudi na to, da je sistem odmetavanja kroglic mogoče bolj primeren za območja, kjer je dostop onemogočen. V sanacijskem načrtu pa bodo opredelili tudi prizadetost območij, saj se dna vrtač zelo razlikujejo od robov vrtač, poleg tega je ogenj ponekod požiral drevesa v pasovih, robovi pa so ostali živi. Do 1. oktobra bo natančen načrt pripravljen.